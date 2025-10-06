Hanan Alcalde narra las horas retenidos en Israel: "Nosotros estuvimos 48 horas sin comer, 36 horas sin agua, sin medicinas"

Una de las retenidas no volverá aún a España por morder a una funcionaria

Hanan Alcalde, conocida como la influencer de la flotilla de Gaza ha narrado en En Boca de Todos, de Cuatro, lo que para ella ha sido una odisea de torturas y maltrato psicológico tras la detención por parte de los israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza.

"Nos pusieron la venda en los ojos, y nos metieron en furgones que eran como dos metros cuadrados, todos, con las vendas en los ojos, con bridas. Nos metieron en una jaula 57 personas como 10 metros cuadrados. Toda la noche nos levantaban con perros, armados, apuntándonos con las pistolas. Eso era constante, nos privaban del sueño. Vi casi morir a una persona al lado mía, agonizando una mujer de 70 años, enganchada a la reja. Dábamos patadas, llamábamos... "por favor, pro favor, se está asfixiando necesita su aerosol... y nos decían "dejar el show".

Nosotros estuvimos 48 horas sin comer, 36 horas sin agua, no tuvimos agua potable, ni medicinas

Hanan dice que cada uno de los integrantes de la Flotilla, "hemos sufrido diferentes violencias, nosotros estuvimos 48 horas sin comer, 36 horas sin agua, no tuvimos agua potable, ni medicinas. Yo tuve una compañera con un problema de corazón que necesitaba una pastilla, les decíamos que era una emergencia, y nos dijeron será una emergencia cuando se le pare el corazón".

Una de las retenidas no vuelve a España por morder a una funcionaria

Los últimos españoles de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza han salido este lunes de Tel Aviv, según han confirmado fuentes diplomáticas israelíes.

Finalmente, han sido 27, y no los 28 españoles que aún seguían bajo custodia israelí, los que han partido rumbo a España, ya que una integrante española ha visto ampliada hasta el miércoles su detención tras ser acusada el domingo de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico.

La Policía de Israel ha confirmado en redes sociales la prórroga del arresto de esta activista, que fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada tras la supuesta agresión.

El Ministerio de Exteriores israelí había informado de este incidente el domingo, en un mensaje en el que aseguró que la trabajadora de la cárcel había sufrido heridas leves.

En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había anunciado que salvo contratiempos de última hora los 28 restantes regresarían hoy.

Desde la Global Sumud Flotilla han confirmado que el avión con los españoles --en el que viajan nacionales de varias nacionalidades más-- se encuentra ya en Atenas. Según han precisado, está previsto que aterricen en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, pasada la medianoche del martes.