Los jóvenes han organizado sus protestas en redes, hartos de la corrupción, las élites y la falta de futuro

"Menos mundiales y más hospitales": la generación Z toma las calles de Marruecos pese a la represión del régimen

Ciudad del CaboEn Madagascar, las protestas de la generación Z por la precariedad, la corrupción y los continuos cortes de electricidad o agua han terminado derrocando al Gobierno. Miles de jóvenes han tomado las calles de Antananarivo, la capital. 22 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas, informa en el vídeo Álvaro Berro.

No es la única revuelta que están llevando a cabo los jóvenes de la generación Z hartos de los gobiernos. La revolución Z se extiende ya a múltiples países del sur global, y unos políticos demasiado acostumbrados a no ocuparse de la población temen ahora el fenómeno.

Hartos de una élite corrupta que ignora sus necesidades

Nepal, Madagascar, Marruecos o Perú tienen en común un hilo conductor. Las marchas las convocan a través de las redes sociales, detonante y herramienta además de ser un altavoz internacional. Se organizan en 'Discord' y sus resultados, represión policial de por medio, se comparten en TikTok para que todo el mundo pueda verles y quizás imitarles. Han pausado las partidas de juegos online y los 'trends' para decidir el futuro de su país.

Todos comparten descontento, hastío con la clase política y la corrupción o los privilegios de familiares de los políticos. Todo mientras los jóvenes viven en precariedad, con trabajos basura, sin acceso a una vivienda o formar una familia. Y ya es imparable: los gen Z son muy conscientes de que los políticos de sus países gobiernan solo para sus intereses.

Denuncian la represión policial: "Contra el crimen nunca están"

"En Perú la reforma de las pensiones, la falta de oportunidades o la inseguridad en las calles han encendido la mecha", dice Jo-Marie Burt, experta de la Universidad de Princeton. El temor de mucha gente es que las fuerzas de seguridad y el Gobierno usan la violencia para reprimir las protestas. "Contra el crimen, lo que es en la calle, nunca están", denuncia un joven.

Unas protestas que recurren a curiosos símbolos culturales propios como la bandera de 'One Piece', una serie de animación. Que no nos engañen sus símbolos inocentes, en Madagascar ya han conseguido que caiga el Gobierno tras 20 muertos. Nepal también expulsó a sus políticos corruptos. En Perú y Marruecos continúan en la calle, y la mecha podría prender en cualquier parte.