Furor parte de Cartagena entre aplausos y Greta Thunberg lanza un mensaje desde la flotilla de Gaza

Greta Thunberg: "No tenemos miedo a las amenazas de Israel"

Qué papel jugará Furor al escoltar a la Flotilla: los expertos responden a las preguntas más relevantes

Compartir







El buque de la armada , 'Furor' navega rumbo a Gaza. Ha zarpado esta madrugada entre aplausos de Cartagena para dar cobertura a la flotilla humanitaria. Tardará 3 días en llegar a aguas griegas. Allí junto a dos fragatas italianas, vigilarán y protegerán al medio centenar de barcos que componen la expedición.

Su misión no es la de entrar en combate, sino prestar auxilio a la flotilla y, llegado el caso, "realizar algún rescate", tal y como precisó el propio Sánchez a la CNN que le preguntó su habrá algún tipo de enfrentamiento si Israel reacciona.

Pese a su respuesta, no está muy claro cuál será su respuesta si es atacado o en el caso de que los barcos de la flotilla sufran un ataque, una posibilidad real después de que los activistas hayan denunciado ya cuatro ataques con drones contra sus embarcaciones.

Entusiasmo entre la Flotilla de Gaza

Pesa a este enigma, el entusiasmo de los activistas de la flotilla es más evidente que nunca tras 26 días de travesía, no sin complicaciones, las 51 embarcaciones han iniciado ya la última etapa. Desde Grecia han puesto rumbo a las costas de Gaza.

PUEDE INTERESARTE Italia advierte que su buque no funcionará como escolta y no atravesará las aguas internacionales para proteger a la Flotilla

Allí esperan llegar en 4 o 5 días para romper el bloque israelí y entregar toneladas de ayuda humanitaria en la que será la mayor acción de solidaridad con los palestinos de Gaza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Greta Thunberg: "No tenemos miedo a las amenazas de Israel"

La activista Greta Thunberg, asegura no tener ningún miedo a las amenazas de Israel. “Lo que da miedo es un mundo que aparentemente ha perdido todo sentido de humanidad, y lo que hacemos nosotros aquí es intentar demostrar que aún queda algo, que todavía hay gente dispuesta a dar un paso al frente cuando todo lo demás falla. Pero este es el último recurso. Esta misión en realidad no debería tener que existir”.

Lo que da miedo es un mundo que aparentemente ha perdido todo sentido de humanidad

A partir de ahora la flotilla entrará en la denominada zona amarilla hasta llegar a la franja, que está bloqueada por tierra, mar y aire por las fuerzas israelíes. Allí, asegura la organización, el riesgo es extremo y los ataques con drones que han sufrido en las últimos días pueden quedarse en un juego de niños al lado de lo que Israel está dispuesto a hacer para frenar el avance de la flotilla.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El primer Ministro israelí ha insistido en que tratará como terroristas sus integrantes y que no tolerará este tipo de operaciones contra la seguridad de Israel.