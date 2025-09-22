El tifón ya ha impactado en Filipinas y Taiwán donde ha provocado destrozos, rescates y cancelaciones de vuelos

Al menos cuatro muertos y decenas de desaparecidos tras las repentinas inundaciones en la India

ManilaEl sudeste asiático está en alerta máxima frente a la mayor tormenta del año. El supertifón Ragasa ha tocado tierra en Filipinas este lunes trayendo consigo intensas lluvias y rachas de viento que superan los 260 kilómetros por hora. Miles de personas han sido evacuadas en las islas mientras el temporal se dirige hacia el sur de China, informa Montse Ávila en el vídeo.

Allí ya se preparan para su llegada con el aeropuerto de Hong Kong, de los más importantes de Asia y del mundo, cerrado por prevención. La ciudad permanecerá bloqueada durante 36 horas a partir del martes por la noche.

Vientos de casi 300 km/h devastan el norte de Filipinas

Los vídeos que llegan desde Filipinas son prueba más que suficiente del monstruo que viaja por el mar Amarillo. El tifón Ragasa ha penetrado de lleno en el norte del país, en la isla de Panuitan. En cuestión de segundos, las rachas de viento de casi 300 kilómetros por hora y las fuertes lluvias arrasan con todo a su paso. La tormenta está devastando el país y dejando montones de destrozos e incidencias.

Las lluvias torrenciales han provocado numerosos deslizamientos de tierra, imposibilitando el paso por varias carreteras. A eso se suman cortes de electricidad y un oleaje que ha llegado a superar los cuatro metros de altura. La fuerza destructiva del viento ha obligado a la evacuación de más de 10.000 personas en el norte y centro de Luzón. "Las viviendas y propiedades se pueden reconstruir, pero las vidas perdidas jamás se podrán recuperar", ha reiterado el Gobierno para convencer a montones de familias de trasladarse a un lugar seguro.

China se prepara para una evacuación masiva

En la capital, Manila, las clases se han suspendido, al igual que el trabajo, y las aerolíneas han cancelado más de una docena de vuelos nacionales. También la vecina Taiwán está en máxima alerta ante una tormenta cuyos destructivos vientos, que podrían llegar a los 315 kilómetros por hora, equivalen a los de un huracán de categoría 5 y son completamente devastadores.

China será el país que experimente la mayor evacuación ante la tormenta. El centro del tifón viaja a unos 23 kilómetros por hora hacia el oeste, directo hacia la masiva área metropolitana de Macao y Shenzhen. Las autoridades se preparan para reubicar a 400.000 personas de las zonas bajas y costeras de la provincia de Cantón.

Una megaciudad donde también se encuentra Hong Kong. Allí los cortes aéreos llegarán a partir de este martes por la noche. Uno de los principales aeropuertos de Asia cerrará durante 36 horas a modo de prevención. El tráfico aéreo en todo el continente se verá gravemente afectado.