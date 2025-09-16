Anita, una vecina afectada, confiesa que llevan tres días con hambre porque no tienen qué comer

Al menos cuatro muertos y 100 desaparecidos por las inundaciones en la India: el lodo sepultó un pueblo entero

UttarakhandLas repentinas inundaciones en el Himalaya indio han dejado varias aldeas devastadas, cuatro personas muertas y decenas de desaparecidos. “Mi tienda fue arrastrada por el agua. En este mercado había siete tiendas y no quedó ni una, no quedó nada”, lamenta uno de los afectados que cuenta cómo ha quedado su local, según informa Ainhoa Chocero.

Vn Sanghle, oficial de Bomberos, explica una de las consecuencias de las inundaciones: “17 personas quedaron atrapadas en el interior, incluido el conductor. El equipo técnico del monorrail los rescató sanas y salvas por la rampa cuando llegamos”.

Anita, afectada por las inundaciones: "Llevamos tres días con hambre"

Se agarran unos a otros para no ser arrastrados por la corriente en el Estado de Uttarakhand, la India. Otro hombre carga a un anciano en la espalda porque no puede andar por calles anegadas. Las inundaciones repentinas en el norte del país, causadas por un aguacero, han destruido todo lo que han pillado a su paso: aldeas enteras, casas, vehículos y mercados.

En los vídeos grabados durante la catástrofe se ven a unos vecinos que se suben encima del coche al ser arrastrados. Son las imágenes de la desesperación mientras los equipos de emergencia trabajan sin descanso. Según medios locales, ya hay cuatro muertos y decenas de desaparecidos.

Anita, una vecina afectada, confiesa que llevan tres días con hambre porque no tienen qué comer. Una tragedia que se suma a otra ocurrida hace pocos días, en la que un torrente de lodo dejó cuatro muertos y 50 personas que siguen en paradero desconocido.