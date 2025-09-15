Los bomberos han tardado más de 10 horas en sofocar las llamas en Tondo, uno de los distritos más densamente poblados

ManilaLa capital de Filipinas ha vivido una noche de pánico el pasado fin de semana. Un gran incendio se desató de madrugada en dos edificios y se extendió rápidamente por toda la zona residencial de Tondo, una de las más densamente pobladas de Manila. No hay víctimas mortales pero cerca de 1.000 familias se han visto afectadas por el fuego, informa en el vídeo Cristina Herráez.

En plena noche, bajo el humo y las llamas, se adivinan los esqueletos de las casas calcinadas. Numerosas dotaciones de bomberos tratan desde lo alto rociar las diversas edificaciones con agua y contener el voraz incendio. Son imágenes terroríficas que llegan de Tondo, uno de los barrios más desfavorecidos y densamente poblados de la capital de Filipinas.

Muchas familias lo han perdido todo y no tienen para subsistir

Más de 10 horas han tardado los servicios de emergencia locales en controlar las llamas originadas el sábado por la noche por causas que todavía se están investigando. Ya de día, con las columnas de humo negro emanando entre los escombros y haciendo irrespirable el ambiente, varios vecinos intentan acceder a sus viviendas. Pero para muchos, peor de las noticias se ha hecho realidad: no ha quedado nada, constatan.

Cientos de personas, buena parte de ellas niños, caminan entre los escombros refrescando algún rescoldo e intentando recuperar lo que pueden. "Lo difícil es saber qué hacer ahora cuando se ha perdido todo y no hay dinero", asegura Arnalyn Buquel, una vecina afectada. En esa situación están cerca de un millar de familias que esta vez, a pesar de la voracidad de las llamas, afortunadamente no han tenido que lamentar la pérdida de vidas.

El pasado mes de agosto 11 personas murieron en otro incendio registrado en Manila. En noviembre del año anterior, más de 8.000 personas se quedaban sin hogar por el fuego en un barrio de chabolas de la ciudad. Filipinas se enfrenta constantemente a desastres similares y las medidas de seguridad antiincendios del país quedan cada vez más a la espera de reformas y mejoras.