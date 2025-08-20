Los vecinos de una localidad de Suecia han presenciado el histórico traslado de una Iglesia: cinco kilómetros por carretera de 613 toneladas

Insólito traslado en Suecia: remolcan por carretera una iglesia entera para evitar que se la trague una mina

Durante la jornada de este miércoles, se lleva a cabo el traslado de una histórica iglesia de Suecia porque está situada encima de una importante mina, un delicado viaje por carretera de cinco kilómetros.

La iglesia de Kiruna es un templo que tiene 113 años de antigüedad y que pesa 613 toneladas. Es un símbolo de Suecia que no puede permanecer en ese lugar ya que se encuentra justo encima de una mina, la cual ha provocado fisuras en el terreno que ponen en peligro al edificio: "Tenemos algunas curvas cerradas, así que necesitamos bajar un poco el ritmo, ir un poco más despacio", explica Stefan Holmblad, el líder del proyecto de traslado.

La solución que encontraron fue trasladar el sagrado lugar cinco kilómetros por carretera. Para ello, han tenido que mover hasta sus cimientos y la montaron sobre unos remolques capaces de aguantar todas sus toneladas. Las carreteras incluso han sido preparadas para que el edificio pasase por el camino.

La opinión de los fieles

Este traslado no ha sido bien recibido por todos los fieles. Aunque mover el edificio era completamente indispensable, los vecinos han criticado esta reforma, pero ya ha marcado un hito ni el transporte de construcciones históricas. Aún así, otros muchos acompañan a la Iglesia en este trayecto: "Es un poco triste, pero también fantástico poder vivir esto para todos nosotros es muy importante conservar la iglesia", dice uno de ellos.

Y otros que viven a 15 horas en coche, se acercan por curiosidad: "Es una auténtica proeza de ingeniería. Trasladar una iglesia dentro de la ciudad es una noticia mundial".