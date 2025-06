Los suecos piden terminar con esta expresión porque no les parece bien esta expresión

¿Quién no se ha "hecho el sueco" cuando algo le da pereza o no le gusta? Pues todos menos ellos. Ahora, piden terminar con esta expresión porque no les parece bien pero, tirando de humor, nos lanzan un mensaje desde la Embajada de Suecia, según informa Sara Bao.

Seguro que muchos se han "hecho el sueco" alguna vez. “Para cuando uno no quiere oír, intervenir o ser responsable”, explica una joven. La embajada de Suecia en España reivindica en un spot que la expresión no coincide con los valores suecos.

¿De dónde procede la expresión "hacerse el sueco"?

“No nos representa como nación”, así lo dicen en el cómico vídeo de la Embajada de Suecia. Los suecos explican que tienen un gran compromiso “para afrontar sus responsabilidades sin evadir la situación” y que no tienen nada que ver con la expresión "hacerse los suecos".

Pero lo cierto es que ese "sueco" no tiene nada que ver con Suecia. La expresión proviene de la palabra latina "Soccus", calzado ligero que se ponían los actores cómicos en el teatro romano y que normalmente representaban personajes despistados. Ellos proponen que se haga con otros gentilicios porque los despistados se encuentran en todas las nacionalidades.