En las islas solo hay 16 examinadores para más de 8.000 alumnos

PalmaEn las Islas Baleares, sacarse el carnet de conducir va camino de convertirse en misión imposible. Miles de alumnos se encuentran actualmente en lista de espera para poder hacer el examen y, según informan Esther Sosa y Lucía Sánchez en el vídeo, no es porque no dirijan bien el volante, sino porque faltan examinadores. Apenas hay una quincena de ellos en el archipiélago y en septiembre solo quedarán ocho.

Mallorca se quedará con seis, pero en Ibiza y Menorca la situación es peor, contarán con un único examinador por isla. La razón es que algunos de estos funcionarios se jubilan, pero otros piden el traslado a la península por los altos precios de la vivienda, una problemática ya ha provocado la saturación de las Baleares en varios ámbitos. Para las autoescuelas, la imposibilidad de examinar a más alumnos se ha convertido en un calvario.

Alumnos preparados, pero llevan meses esperando

"Tengo una lista de espera de aproximadamente cuatro meses para que un alumno se pueda examinar", afirma David Lozano, de la autoescuela 'Paguera'. Es solo un ejemplo de la situación tan compleja que se vive en las Baleares en cuanto al carnet de conducir. El motivo es la falta de examinadores: son 16 para una cola de más de 8.000 personas que esperan ansiosas su permiso de conducir.

Lo peor es que se trata de un problema que en los próximos meses empeorará: un examinador se jubilará y varios pedirán traslados. Son funcionarios y, debido al alto precio de la vivienda en las islas, les compensa más una plaza en otras comunidades. Este cambio dejaría a Ibiza y Menorca con un solo examinador y a Mallorca con seis.

La lista de espera podría hasta duplicarse, dicen desde las academias. Javi Díaz, director de la autoescuela 'Cronos' se muestra temeroso: "No sé lo que va a pasar, vamos a examinar muy pocas veces, una vez al mes en el mejor de los casos". Los profesores advierten de las pérdidas que implicará esto para el sector. Menos exámenes, menos alumnos y menos ingresos. Pero no solo es agobiante para ellos, lo es también para una retahíla de jóvenes adultos que aún no pueden manejar el coche, y no porque no sepan.