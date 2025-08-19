Los habitantes de Kiruna se mostraban expectantes ante la operación: "¿Cuándo se ve una iglesia circulando por la ciudad?"

EstocolmoSon imágenes nunca vistas las que llegan estos días desde Suecia. Una histórica iglesia está siendo transportada en remolques para evitar que se la trague una mina. El edificio permanece íntegro y su gran tamaño llama la atención. Una operación muy delicada, que se ha convertido en un espectáculo, informa en el vídeo Lucía Sánchez.

Dan la bendición antes de la mudanza y comienza el viaje. Un gran remolque adaptado transporta lentamente este templo de 672 toneladas. A sus espaldas, 113 años de antigüedad. Kiruna Kyrka viaja lentamente a su nuevo emplazamiento. Son cinco kilómetros de recorrido, a un ritmo de 500 metros por hora ante la mirada de los cerca de 16.000 habitantes de Kiruna, al norte del país.

Calles repletas de espectadores ante un viaje único

"Es increíble que se pueda trasladar un edificio tan grande, pero al mismo tiempo da un poco de pena que deje este hermoso lugar: ha estado aquí durante 125 años", afirmaba una residente de la localidad ante el paso de la iglesia. Las calles están llenas de espectadores atentos a este extraño viaje. Muchos lo califican como un acto triste. “Pero es bueno que estén haciendo esto, que no lo estén derribando sino que lo estén preservando”, opinaba otra vecina.

Triste pero único, "¿Cuándo se ve una iglesia circulando por la ciudad? Creo que nunca había sucedido", comenta un hombre. Y es que este traslado es solo una parte de un enorme proyecto de reubicación. Todo el pueblo será trasladado al este porque una mina subterránea de hierro, la más grande de Europa, será ampliada y podría dañar la emblemática Iglesia de madera roja así como el resto de las edificaciones.

Toda Kiruna viajará tres kilómetros al este en un proyecto histórico

'El Gran Desplazamiento' es un proyecto de 30 años para reubicar a miles de personas y edificios de esta ciudad de Laponia, la más septentrional de Suecia. No culminará hasta 2035 y tiene opiniones en contra y a favor, como la de una mujer que se lamenta: "Está desapareciendo todo lo que conocí de niña".

Se han instalado decenas de cámaras a lo largo del recorrido para que personas de toda Suecia y del mundo puedan seguirlo en directo desde la cadena de televisión 'SVT'. Los suecos tienen gran aprecio por este histórico edificio, cuya arquitectura se asemeja a una 'lavvu', las cabañas típicas del pueblo sami. Su nuevo hogar espera adoptarla en dos días, tras ocho años de planificación y un coste estimado de 500 millones de coronas suecas, unos 45 millones de euros.