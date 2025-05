¿Qué es el turismo del sueño, la nueva tendencia de viajes de lujo que quiere promover Suecia?

En mayo de 2024, la agencia nacional Visit Sweden lanzó una campaña titulada "Sweden – The dream destination for sleep tourism", en la que presenta al país nórdico como el entorno ideal para reconectar con los ritmos biológicos y descansar como nunca antes.

No obstante, como advierte la periodista especializada Sarah Baxter en The Guardian, “no basta con poner un colchón caro y apagar el wifi para generar descanso. El verdadero turismo del sueño requiere una infraestructura pensada desde el bienestar, no desde el marketing”.