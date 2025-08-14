Un avión que funciona con energía solar consigue batir el récord de altitud en los aires: 9.500 metros de altura

El CSIC mide el impacto en la salud de las micropartículas que sueltan los aviones en el aeropuerto del Prat

Compartir







Un avión de energía solar ha batido el récord mundial de altitud. Estas son las preciosas vistas que ha alcanzado el piloto suizo que conduce nada menos que desde 9.500 metros de altura. Son casi 300 más que la marca anterior para un avión de estas características. Un nuevo hito que demuestra hasta dónde pueden llegar las energías renovables.

Cómo funciona la máquina

Quien lo ha conseguido es el piloto Raphael Domja, a manos del avión SolarSrtatos. Salió del aeropuerto de Sion, al suroeste de Suiza. Este récord lo ha superado gracias a las corrientes térmicas que la máquina aprovecha para elevarse y mantenerse en los aires.