En esta tarea, trabajan 85 técnicos especializados en descongelar entre 1.200 y 1.500 aviones por temporada. Tan solo se superó esos números con la llegada de la Filomena, donde se descongelaron 110 aviones al día. Estos trabajadores necesitan una formación para poder realizar esta tarea. “Hacen su parte teórica, un examen, porque hay ciertas partes del avión en la que no puede caer el fluido, como los motores o la ventanilla de los pilotos”, sostiene Caballero.

“Las temperaturas están bajando bastante y hay que preparar los aviones”, incide Eva Domínguez, de South Europe Ground Services. Los coordinadores revisan toda la operación para que nada salga mal. “Si las alas no están limpias y tienen contaminantes, el flujo del aire no se va a pegar a las alas del avión. Esto puede provocar que durante un vuelo se tambalee o se caiga si no se hace un buen deshielo”, concluye Caballero. Y es que este proceso, que puede durar cuatro minutos, es una pieza clave para tener un buen viaje en invierno.