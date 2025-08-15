Las lluvias torrenciales dejan ya más de 300 muertos en la India y el norte de Pakistán

La Policía Local y otras agencias están realizando operaciones de búsqueda y rescate en la región de Kishtwar, en la India

Más de 300 personas han muerto y varias decenas más se encuentran desaparecidas, por las lluvias torrenciales caídas en los últimos días en la parte de Cachemira controlada por India y en la zona norte de Pakistán, según unos balances que todavía son preliminares.

Al menos 176 personas han fallecido y 23 han resultado heridas en las últimas 24 horas, según los últimos datos de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán. Por otra parte, 'Press Trust of India', por su parte, ha informado que al menos 60 personas han muerto y más de 100 resultaron heridas en Jammu y Cachemira, la región más septentrional de la India.

La Policía Local y otras agencias están realizando operaciones de búsqueda y rescate en la región de Kishtwar, en la India, a unos 200 kilómetros de la capital, Srinagar, y en la provincia de Jíber-Pajtunjua, en Pakistán, la más afectada. Las autoridades estiman que decenas de personas siguen sepultadas bajo los escombros en India.

Preocupa, entre otros focos, una zona aledaña a la remota localidad de Chositi, sepultada ahora por una mezcla de agua, tierra y piedras y a la que habían acudido cientos de peregrinos fieles de una deidad hindú. Chositi está a ocho kilómetros del templo, al que sólo se puede acceder a pie.