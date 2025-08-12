Un hombre ha conseguido salvarse en Estados Unidos tras el rescate al límite por un policía cuando las llamas devoraban su casa

Un hombre ha conseguido salvarse en Estados Unidos tras el rescate al límite por un policía cuando las llamas devoraban su casa. Informa en el vídeo Alejandro Oviedo.

Tal y como se muestra en el vídeo, el agente traviesa a toda velocidad la parcela de esa casa. Un denso humo negro escapa por la puerta y por las ventanas.

Rápidamente se ponen en acción para intentar rescatar a la persona que aún continúa dentro de la vivienda.

Pero el humo complica el rescate y se ven obligados a arrastrarse por el suelo, donde la cantidad de objetos amontonados dificulta el trabajo. Consiguen localizarlo, pero se quedan sin oxígeno y se ven obligados a salir para coger otra bocanada de aire y volver a intentarlo.

Lo agarran por el pie y esta vez si consiguen salvar del infierno que se ha convertido su casa. Fuera esperaban los bomberos para poder apagar el fuego antes de que devorase por completo la vivienda.