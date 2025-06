Foni confiesa que es consciente de que otros países como Portugal o Rusia ya han evacuado a sus ciudadanos

Un español atrapado en Israel planea huir a pie para escapar de la guerra con Irán: "Me iré por Jordania"

Compartir







TeheránFoni Díaz es uno de los españoles que está atrapado en Teherán en medio de la escalada bélica entre Israel e Irán. Él es un profesor jubilado de Pontevedra que lleva seis días en la capital iraní. El peligro es inminente mientras aumenta el miedo a una carrera armamentística nuclear. El viernes pasado tendría que haber volado a Georgia, pero el cierre del espacio aéreo le ha dejado en tierra en un hotel de Teherán y él es el único huésped de ahí.

“Es cierto que desde la habitación he oído y he visto cosas. Sé lo que es estar preocupado y despertarme de noche. Otros países como Portugal o como Rusia sí que han sacado a sus nacionales”, asegura.

“Me han dicho que lo que tengo que hacer es esperar en el hotel”, señala Foni

Foni Díaz lleva seis días atrapado en Teherán. El temor por la guerra entre Israel e Irán crece ante los últimos bombardeos. Irán ha conseguido traspasar la Cúpula de Hierro israelí y los países ya se muestran preocupados ante la posibilidad de una carrera armamentística tras los ataques del Ejército israelí contra las plantas nucleares iraníes.

Foni confiesa que es consciente de que otros países -como Portugal o Rusia- ya han evacuado a sus ciudadanos, pero en el caso de España no se está actuando de la misma forma. “Yo he tenido contacto con la Embajada, me han dicho que este es el sitio más seguro y que lo que tenía que hacer era esperar en el hotel”, lamenta.

PUEDE INTERESARTE ‘Fattah’, el misil hipersónico de Irán que ha atravesado la Cúpula de Hierro

La destrucción y el miedo se apoderan de los españoles que siguen atrapados sin posibilidad de volver a casa, lo que empieza a afectar a la salud mental. “Que da un poco de miedo ver los pasillos vacíos. Es un hotel bastante grande, de seis plantas con pasillos largos”, subraya el hombre. De momento, lo único que puede hacer es dejar pasar el tiempo y esperar a que todo se solucione sin tener que lamentar ninguna tragedia.