“Esta pequeña niña fue golpeada de repente por una tragedia, por una catástrofe”, lamenta el tío de Hanin

La Franja de Gaza agoniza tras los últimos movimientos de Israel: el ejército ataca los puntos de distribución de ayuda humanitaria

Compartir







La sobrecogedora imagen de la silueta de una niña gazatí entre los escombros, después de un bombardeo israelí, dio la vuelta al mundo. Ese día murió toda su familia. El mundo entero la vio emerger de entre las llamadas y hoy conocemos su historia. Esta menor se llama Hanin al-Wadie. Una semana y media después del ataque, sigue ingresada en el hospital del norte de Gaza, uno de los pocos que continúan en pie. Junto a su cama está su tío, quien la cuida todos los días, según informa Alejandro Oviedo.

“Esta pequeña niña fue golpeada de repente por una tragedia, por una catástrofe”, lamenta el tío de Hanin, Ahmad Al-Wadiye. Se suponía que la escuela donde se refugiaban era considerada una zona segura. “Hace 10 días, su padre decidió ir a la escuela porque era un lugar seguro”, recuerda el hombre.

PUEDE INTERESARTE La falta de ayuda humanitaria golpea con fuerza a los niños en Gaza

“Vio a sus padres arder durante el incendio en la escuela”, afirma su tío

Hace una semana y media, un colegio de Gaza fue bombardeado por el Ejército de Israel. Se suponía que ahí no había peligro, pero fueron sorprendidos por el ataque. "Este incidente les hizo despertar y ver que eran mártires en medio del incendio mientras ella los veía arder", afirma. Hanin fue la única superviviente de su familia. “Vio a sus padres arder durante el incendio en la escuela”, recalca su tío.

'The New York Times' ha seguido los pasos de la pequeña y ha conseguido hablar con Hussein Mohsen, director del servicio de ambulancias y su rescatador. Él asegura que lo que separaba el interior del exterior era una puerta de metal que estaba al rojo vivo por las llamas.

PUEDE INTERESARTE GHF, la opaca fundación que reparte comida en Gaza y que sustituye a la ONU

“Le pedí que se sentase allí y así la gente la rociaba con agua. Hicimos lo posible para poder abrir la puerta y entonces me encontré con Hanin allí sentada”, recuerda. La pequeña se salvó de milagro, pero no sin consecuencias. Sufre quemaduras de segundo y tercer grado por todo su cuerpo. Aunque otros no tuvieron tanta suerte. De los 31 muertos en el bombardeo al colegio, al menos la mitad eran niños.