Javier Oliveira ha explicado que Frank trabaja tanto en un santuario como en un refugio en Tailandia y ha explicado la diferencia entre ambos: al primero se lleva a “animales que ya no pueden rehabilitarse a la vida salvaje”, mientras que en el refugio van los que sí que pueden volver a su hábitat natural. “Este hombre no es un delincuente, recoge animales que han tenido una mala vida”, ha añadido. Además, ha insistido en que el santuario de Cuesta no está oculto: “En el pueblo todo el mundo sabe a lo que se dedica y sube a las redes sociales vídeos diarios”.