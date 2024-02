Volodímir Zelenski: "¿Hasta cuándo permitiremos que Rusia siga siendo así?"

Así se ha pronunciado durante su discurso al arranque de la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra anualmente en Alemania. "No hay nadie para quien esta guerra no suponga una amenaza. (...) Quizá la gente tenga que vivir en un mundo en el que las guerras locales no sigan siendo locales. Cualquier estallido de guerra corre el riesgo de convertirse en una catástrofe mundial", ha aseverado.