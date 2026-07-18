Un golpe de Estado contra la II República daba paso a una guerra fratricida de casi tres años y cientos de miles de muertos

Historiadores recuerdan lo que ocurrió en ese 1936 en el que España estaba ya abocada al abismo

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Tal día como hoy pero hace 90 años, un golpe de Estado militar contra la II República daba paso a una guerra fratricida de casi tres años y cientos de miles de muertos. En este reportaje hemos recordado con historiadores lo que ocurrió en ese 1936 en el que España estaba ya abocada, por el odio, la violencia y los totalitarismos, al abismo.

En febrero de 1936, el Frente Popular se impuso por estrecho margen de votos al Frente Nacional Antirrevolucionario, aunque la ley electoral le otorgó el control del Congreso.

"El Frente Popular fue muy útil para luchar en las elecciones, pero una vez en el Gobierno se diluyó", tal y como asegura Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.

El nuevo gobierno republicano, sin el apoyo de todos los partidos frentepopulistas, reactivó con urgencia la agenda de reformas sociales del primer bienio social de Azaña en medio de una lucha abierta de clases.

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"Los que temían la revolución creían que estaba la vuelta de la esquina, y los que la querían pensando que era el paraíso terrenal, también pensaban que estaba a la vuelta de la esquina", subraya Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

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El auge del fascismo y nazismo de Europa

Con el fascismo y el nazismo latiendo con más fuerza en Europa tras el triunfo de la revolución bolchevique, la desconfianza se había instalado entre los dos grandes bandos de la sociedad española.

"Había una tensión alimentada de conflictos por la propiedad tierra renta, conflictos por la renta, por el respeto de unos sobre otros, que iban alimentando la brecha de miedo y odio", según Enrique Moradiellos.

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La nueva ley de ascensos es un terremoto dentro del Ejército. Tal y como apunta Julián Casanova, "ese sector agraviado es el sector africanista más radicalizado. Están conectados con Molá, con Sanjurjo, con Queipo... están conectados con Franco".

La conspiración militar se planeó con antelación

La conspiración militar empezó a planearse ya en marzo mientras en las calles se disparaba la violencia política.

En cinco meses murieron más de 500 personas en cerca de 190 asesinatos. La mayoría, ocurridos en pueblos y contra ciudadanos de izquierdas, principalmente.

El asesinato de Calvo Sotelo, “el elemento decisivo”

El 12 de julio, falangistas asesinan al teniente Castillo, socialista, en el centro de Madrid. Al día siguiente, guardias de asalto y guardias civiles se llevan de aquí, de su casa en la calle Velázquez de la capital, al opositor monárquico José Calvo Sotelo. En el coche le pegan un tiro y abandonan su cuerpo en el cementerio de la Almudena.

"El asesinato de Calvo Sotelo no es el detonante, no es la chispa, pero fue un elemento decisivo para que muchos dudosos o indecisos creyeran que esto ya no tiene vuelta atrás y que hay que ir a la intervención militar", según explica el catedrático Moradiellos.

Cinco días después comenzó el golpe militar desde el norte de África, que devino a los pocos días en guerra civil.

"¿La guerra civil fue inevitable? No". Es la contundente respuesta de Enrique Moradiellos con quien coincide el grueso de historiadores que han abordado aquellos años en más de 40.000 obras de todo tipo, incluso en formato cómic para que la información llegue a todos.