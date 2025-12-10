¿Por qué Virginia Martínez, de Vox, ha ido con niqab a la Asamblea de Murcia?

Vox quería prohibir en Murcia el burka y el nicab en lugares públicos

A Virginia le obligaron a quitárselo porque no estaba permitido llevarlo en la Asamblea de Murcia

La diputada regional de Vox, Virginia Martínez acudió a la Asamblea con un niqab este miércoles para presentar la moción de su partido sobre el uso de vestimenta islámica en espacios públicos, que fue finalmente rechazada. "Usted no puede estar en este plenario vestida de esta forma", le advirtió la presidenta del parlamento autonómico, Visitación Martínez, antes de que subiera al estrado. "Le ruego que se cambie".

Tras despojarse del velo integral, ha mantenido la túnica y ha iniciado su intervención congratulándose de que se haya prohibido “esta cárcel de tela” en el Parlamento autonómico, como "no debería permitirse en ningún lugar público”

Martínez aseguró que PP y PSOE "están importando culturas que enseñan a las niñas desde muy pequeñas a vestir con esta indumentaria, a estar calladas y a ser modestas". También afirmó que estas vestimentas son "la máxima expresión de misoginia y dominación del hombre hacia la mujer" y que representan "la cárcel en vida que tienen que soportar millones de mujeres en el mundo".

Ha augurado que el PP y el PSOE harían "malabarismos” para no condenar estas vestimentas que, a su entender, “son la muestra de la dominación que tienen que soportar miles de mujeres sometidas a la religión más machista que hay”, que “impone a las mujeres” el matrimonio forzoso, la ablación del clítoris o no poder salir a la calle solas, ha afirmado.

En Australia, una senadora también hizo lo mismo

No fue original la propuesta de la diputada regional de Vox. Una senadora de derecha radical australiana, Pauline Hanson, también causó sensación en la Cámara alta de su país al subir al estrado vistiendo un burka -el velo integral de las musulmanas afganas-, momentos después de que le fuese denegada la presentación de una propuesta para prohibir esa prenda en los espacios públicos. La negativa de Hanson a quitarse el burka, en medio de las protestas de un puñado de senadores musulmanes, llevó a la cancelación de la sesión.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha dicho que “una cosa es combatir la opresión y otra muy distinta es convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público”.

La portavoz de Podemos-IU/V-AV, María Marín, ha coincidido en que la moción es “útil en otros países” islámicos, ya que en la región “no se utilizan” ni el niqab ni el burka.

La diputada socialista Toñi Abenza ha tildado de “racista” y “engañosa” la moción, ya que “miente haciendo creer que se pueden sancionar en nuestro ordenamiento jurídico situaciones que ya están prohibidas”, como el matrimonio forzoso o la ablación del clítoris.