La UCO afirma que Koldo logró implicar a Torres para pagar facturas a la empresa de Aldama

"Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

Compartir







La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó "pagos pendientes" cuando era presidente de Canarias para la empresa Soluciones de Gestión, a la que se habrían adjudicado irregularmente contratos de mascarillas. "Estoy encima de tu pago", le escribió a Koldo García, del que los investigadores dicen que tenía "influencia" para hacer esas peticiones.

Así lo expone la UCO en un informe sobre los análisis de las contrataciones formalizadas por parte de la comunidad autónoma de Canarias, que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', el instructor Ismael Moreno.

Los investigadores plasman mensajes en los que "se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes".

En uno los mensajes, Koldo le envía al empresario una imagen de una conversación que habría mantenido con Torres, donde "éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera, aclarando que 'estoy encima de tu pago' y añadiendo que 'ya está validado el material', pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas".

La UCO detalla que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El equipo de Torres niega que el ministro cometiera delitos y censura "infamias"

El equipo de Ángel Víctor Torres ha insistido en que el ministro no ha cometido ningún delito, como asegura que demuestra el informe de la UCO conocido este lunes sobre el caso Koldo, y ha censurado las "infamias" vertidas contra él y su "difamación".

Fuentes del equipo de Torres señalan que, después de más de un año en el que la UCO de la Guardia Civil ha analizado las distintas conversaciones del titular de Política Territorial y Memoria Democrática desde el año 2020, "la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas, ni lo va a haber". "Ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones ni encuentros con narcotraficantes", añaden.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las mismas fuentes sostienen que respecto a los contratos para la adquisición de mascarillas, "queda acreditado que se actuó correctamente tal y como han avalado la intervención de la comunidad canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas".

Las mismas fuentes critican que se pretenda "destrozar" la imagen de una persona y a su familia "sin la más mínima prueba y con absoluta vileza", y han reclamado en nombre de Torres disculpas públicas "a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias".