Daniel Montero 09 OCT 2025 - 20:53h.

Este informe de la UCO coloca a Koldo en el epicentro del control de dinero B y apunta al hijo de Ábalos

Koldo: "El dinero no es nuestro, y no lo quiere entender. Estas son cosas que mandan nuestros jefes".

Compartir







Hay más novedades sobre el informe de la UCO. Hoy se ha entregado a las partes una ampliación sobre el patrimonio de Ábalos. Una de las liquidaciones de gastos lleva el logo del PSOE y un único concepto "comidas" de 4.543 euros...en un mes. Al fondo aparece una grapa así se se supone que debajo están las facturas que acreditan esos pagos. Aun así la cuantía llama la atención por muchas comidas que hagas.

"El dinero no es nuestro, y no lo quiere entender. Estas son cosas que mandan nuestros jefes"

Koldo: " Tu siempre igual. No para mañana. No para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que mandan nuestros jefes. vale? Y no lo quieres entender. No, a ver si ahorro. Pero es que esto no es nuestro, y no lo quieres entender.

Patricia: "Cariño, yo entendí 200. O sea ¿Si no para qué voy a hacer el de Tatiana de 200? Me da igual hacer 200 que 400".

El informe contiene las pruebas de todo lo que intenta acreditar la Guardia Civil, los documentos en bruto y los volcados de su teléfono móvil y aparece documentación. Una de las claves de este informe es que coloca a Koldo en el epicentro del control de dinero B. En las conversaciones el propio Koldo regaña a su mujer porque ella intenta ahorrar en algunos gastos y algunas transferencias y Koldo le recuerda que ese dinero que están manejando, en realidad no es suyo, si no del ministro.

Koldo: " Tu siempre igual. No para mañana. No para pasado. A ver si se le olvida. Pero es que estas son cosas que mandan nuestros jefes. vale? Y no lo quieres entender. No, a ver si ahorro. Pero es que esto no es nuestro, y no lo quieres entender.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Patricia: "Cariño, yo entendí 200. O sea ¿Si no para qué voy a hacer el de Tatiana de 200? Me da igual hacer 200 que 400".

El hijo de Ábalos dijo que no sabía nada de la trama en el Supremo, pero...

Víctor Ábalos, hijo del exministro negaba en el mes de marzo en el Supremo su relación con esta trama. Hoy leemos sus whatsapps con Koldo pidiendo café

V. Café, por favor

K. Ok

K. Un minuto

V. Ok

Lo que pedía, en realidad, y según la investigación era un teléfono seguro para poder hablar con tranquilidad.

Koldo organizaba y pagaba los encuentros de Ábalos con mujeres, según el informe

Las conversaciones que hoy leemos son las que le sirven al juez para hablar de una trama que manejaba fondos opacos en la que Koldo García era una pieza clave, organizaba los encuentros de Ábalos con mujeres y se encargaba de pagarles transporte y hotel como demostraría esta conversación.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

K. Dime quién viene

K. Para solucionarlo

M. Espera que se decida él

K. Vamos las tres

K. Dame el nombre y el DNI de las tres

Las chistorras y los folios sí eran dinero, según las conversaciones del informe de la UCO

Servicios íntimos aparte, Koldo también se encargaba de hacer ingresos de dinero. Ellos Patricia y Koldo eran los que a los billetes de 500 les llamaban chistorras. José Luis Ábalos prefería hablar de folios como señala en otra conversación

A. Acuérdate de folios para casa

K. Voy

El exministro asegura que no era una palabra clave, que a él le gusta imprimir.

En el PSOE siguen defendiendo que todos los pagos realizados a Ábalos son legales y están justificados. En Ferraz aseguran que están tranquilos, que todo el dinero sale de sus cuentas y defienden que pagar en efectivo es completamente legal.