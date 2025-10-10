El menú del dinero del caso Koldo: chuletón, chistorra y lechuga

Los audios del nuevo informe de la UCO demuestran cómo operaba la presunta trama y sobre todo cómo se comunicaban

Chistorras, café, chuletones, no hay trama sin códigos. Y en esta la cosa va de comida.

Compartir







Sobre el caso Koldo, los audios del nuevo informe de la UCO demuestran cómo operaba la presunta trama y sobre todo cómo se comunicaban. Un lenguaje peculiar tirando de recursos gastronómicos. El menú estaba servido a base de chistorras, chuletones, y lechugas.

Sabíamos que Koldo era la sombra de Ábalos, que le pagaba todos los gastos, que le organizaba encuentros con mujeres y que le ingresaba dinero en efectivo. El informe de la UCO presenta un recibo de un ingreso a la cuenta de Ábalos de 700 euros, cinco billetes de 5 billetes de cien y cuatro de 50. Se lo mandó en una foto a su jefe, y el exministro le dio las gracias. Al dinero lo llamaban folios. Ábalos pedía, Koldo disponía..

K. Buenos días Ya tienes los folios en tu despacho una caja

A. Ok. Has ingresado lo de Carlos?

A. A ver si mañana te acuerdas y me traen folios a casa

Las gestiones eran muchas... para hacerlas Koldo contaba con la ayuda de su mujer..

K. Necesito folios para el jefe en su despacho

P. El lunes puede ser, o el domingo?

K. Mejor hoy

Ellos eran los que hablaban de chistorras para referirse, cree la UCO a los billetes de 500 euros.

K. Mira cuántos folios había ok

P. ¿Chistorras?

K. En total

K. Sí, todo

P. Sí ok

K. Y lechuga

Entre lechugas chistorras y folios también se cuela un chuletón--- palabra en clave no identificada.

P. ¿Puedes hablar? Me pide Rubén una dirección para llevar chuletón a Benidorm. Le doy la de tus padres?

Chistorras, café, chuletones, no hay trama sin códigos. Y en esta la cosa va de comida.