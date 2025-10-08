Ley de movilidad: cambios en pegatinas de la DGT, vuelos cortos y trenes nocturnos

Beatriz Benayas 08 OCT 2025 - 21:39h.

Rebajar los vuelos cortos y apostar por los trenes nocturnos y compartir coche para ir al trabajo, claves

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes que ha permitido que el proyecto saliera adelante. La ley aspira a reducir el uso del coche y el avión y promover el del tren y otros medios de transporte más limpios. Sus principales objetivos son descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.

Rebajar los vuelos cortos

En los viajes, el tren será la gran apuesta para largos recorridos. Pretende rebajar los vuelos cortos que sean sustituibles por un trayecto en tren que llegue en menos de 2 horas y media al mismo destino.

Recuperar los trenes nocturnos

La ley pretende recuperar los trenes nocturnos que desaparecieron hace cinco años y las conexiones con ciudades europeas para reducir los vuelos que contaminan más.

Cambios en las etiquetas medioambientales de la DGT

En esta ley se contempla la revisión del sistema de etiquetado ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), de manera que se incluirán las emisiones de CO2 de los vehículos y permitirá a las administraciones públicas a "llevar a cabo un control efectivo de las emisiones del tráfico e identificar a los vehículos verdaderamente más contaminantes, así como promover la sustitución del parque móvil hacia opciones más sostenibles".

Los distintivos medioambientales podrían tener estos nuevos requisitos, según adelantas los medios especializados:

0 Emisiones: coches eléctricos, de hidrógeno e híbridos enchufables con al menos 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica (antes era 40 kilómetros).

ECO: híbridos enchufables y no enchufables con menor autonomía, microhíbridos o híbridos ligeros, y coches de gas natural comprimido (GNC) o de gas licuado de petróleo (GLP) que sigan la normativa Euro 6d o superior.

C: turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan Euro 6d y diésel con Euro 6d-TEMP o Euro 6d.

B: gasolina con Euro 4 a partir de 2006 y diésel con Euro 6 de 2014 (siempre y cuando no puedan alcanzar una categoría superior).

Trayectos al trabajo

De cara a los trayectos al trabajo, esta ley va a imponer planes sostenibles para las empresas de más de 200 trabajadores insta a la obligación de instalar puestos de recarga para coches eléctricos en ellas y favorecer el teletrabajo o compartir coche para reducir tráfico y contaminación.

10.000 millones de la UE

La aprobación de la Ley de Movilidad sostenible, considerada imprescindible para modernizar la movilidad y luchar contra el cambio climático, es un compromiso con la Comisión Europea del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

