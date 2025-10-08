Llega la DANA Alice: es hora de sacar el nórdico

Eduardo Abión analiza todos los efectos de la DANA Alice, pero lanza ya una advertencia: es hora de sacar el nórdico

Aviso especial AEMET: Alice trae ya hoy lluvias muy fuertes a este península y Baleares

A partir de esta noche cambia el tiempo en casi todo el país. Llega la primera DANA con nombre propio, Alice. Eduardo Abión analiza todos los efectos, pero lanza ya una advertencia: es hora de recuperar ese nórdico que tenemos en el armario.

La DANA Alice será primero una vaguada, una lengua de aire frío que se unirá a vientos marítimos y provocará tormentas. Ya en el fin de semana tendremos una Dana, un embolsamiento de aire. Tendremos lluvias hasta el domingo.

Hoy empezarán en el sur de Aragón, este Castilla La Mancha y llegará lo peor mañana en Valencia, norte de Alicante y región de Murcia, con acumulados de más de 100 litros por metro cuadrado. El domingo se pueden llegar a más de los 200 litros por metro cuadrado. Habrá lluvias en Ibiza y Formentera aunque menos intensas.

Toca pues sacar el nórdico en la mitad norte peninsular. Las máximas bajan ocho grados. En el interior por debajo de los 10 grados por la mañana.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por "lluvias muy fuertes y persistentes" que afectará desde última hora de este miércoles y se mantendrá, al menos, hasta el domingo en el tercio este peninsular y Baleares.

Según la previsión, los mayores acumulados de lluvia se esperan el entorno del cabo de la Nao, sobre todo las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante. La AEMET advierte que los chubascos pueden provocar inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

Hasta momento, cinco comunidades autónomas -Aragón, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León- ya han activado el aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas y tormentas.

En su aviso especial, la Agencia Estatal de Meteorología apunta que “el aire frío en las capas altas de la troposfera, con la DANA Alice en su seno, junto con la humedad en la superficie, darán lugar a inestabilidad atmosférica prolongada”.

Ello significa, según detallan, que se esperan “chubascos muy fuertes y persistentes” en las zonas mencionadas, ante lo que avisan: “Puede haber inundaciones en zonas bajas y crecidas repentinas de ramblas y barrancos. Evita cauces y zonas inundables. ¡Precaución!”. Por todo ello, inciden en “estar atento a la evolución de la situación” y seguir la información y los consejos emitidos desde las fuentes oficiales.

Valencia, otra vez en alerta por una DANA

Los chubascos, avisa la AEMET, “pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado”; un pronóstico que eleva especialmente la preocupación en Valencia, Cuenca y otras zonas que, cerca de cumplir un año desde la trágica DANA del 29 de octubre del pasado año, y cuando aún no se han recuperado de su impacto, temen nuevos episodios que ahonden en lo ocurrido.

Al igual que la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha también permanece entre avisos naranjas y amarillos, entre advertencias de efectos que “potencialmente”, podrían “producir daños graves”, en palabras de la AEMET.

Desde primera hora del jueves 9, se espera que los chubascos y las fuertes lluvias se extiendan además a zonas litorales de Cataluña, el resto de la Comunidad Valenciana y también, a lo largo del día, a Ibiza, Formentera, Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha. Todo ello sin descartarlos en otras zonas de Castila-La Mancha, el interior de Cataluña y el sistema Central.

“Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte de manera más probable en el entorno del cabo de la Nao”, avisa la AEMET.

De hecho, la Generalitat ha aplazado el acto institucional con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana, el 9 de Octubre, ante la alerta naranja por lluvias en Valencia y Alicante, un acto que preside el president, Carlos Mazón, quien emitirá mañana una declaración institucional.

De igual modo, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, el viernes 10 “los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión, quedando reducidos al sudeste peninsular, aunque sin descartar que alcancen el resto de Alborán y Baleares, siendo los alrededores del cabo de La Nao y del cabo de Palos las zonas donde se alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte”.

Además, señalan, se espera que el fin de semana “continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, aunque perdiendo intensidad el domingo, con los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares”.

La AEMET reconoce una "alta incertidumbre" en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas de mayor adversidad en cada jornada, por lo que recomienda un seguimiento detallado de la actualización de las predicciones en los próximos días.