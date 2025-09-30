Feijóo sostiene que el plan para Gaza abre una vía realista y que un futuro en paz es posible

Estados Unidos le da un ultimátum a Hamás: las fases del plan de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza

El plan de Donald Trump ha conseguido lo que parecía imposible: poner de acuerdo al presidente Pedro Sánchez -que ya anunció medidas contra Israel- y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Los dos aplauden la iniciativa y han colgado sus mensajes en redes sociales. El jefe del Ejecutivo afirma que España da la bienvenida a la propuesta de paz y añade que la solución de los dos Estados es la única solución.

Feijóo, en términos parecidos, sostiene que el plan para Gaza abre una vía realista y que un futuro en paz es posible: “El plan abre la puerta, en primer lugar, a parar la guerra, a la entrega de los rehenes, a reconstruir Gaza, a que Gaza siga siendo un territorio palestino y que Gaza siga gobernada por palestinos. Es la oportunidad que tenemos para parar este disparate”.

Sumar afirma que es una propuesta que legitima la impunidad de Israel

Pero no todo el Gobierno aplaude el plan y los ministros de Sumar han mostrado sus críticas. Hablan de imposición de farsa y de una propuesta que legitima la impunidad de Israel. Y eso, dicen los ministros de Sumar, no puede considerarse una solución. La parte socialista del Ejecutivo evita el choque dentro de la coalición y se limitan a decir que la postura de España es la misma antes y después de esa propuesta de Donald Trump.

“El señor Trump y el señor Netanyahu han salido con su plan de ultimátum e imposición. No se puede cejar en la presión hasta que consigamos que se detenga el genocidio del pueblo palestino”, señala el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Apuntillan que ellos lo que celebran es que se abra cualquier camino que lleve a unas conversaciones de paz. Aclaran así cómo ven ellos ese anuncio de Donald Trump que fijó una esperanza sólida de acabar con el genocidio en Gaza.

La UE, dispuesta a colaborar en ese acuerdo para el alto el fuego

Bruselas acoge con satisfacción la propuesta. Úrsula von der Leyen asegura que la Unión Europea está dispuesta a colaborar. La presidenta de la Comisión Europea ha llamado a todas las partes a aprovechar esta oportunidad y pide el fin de las hostilidades con la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la liberación de los rehenes en ese mismo enfoque.

Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, considera que esta es la mejor oportunidad inmediata para poner fin a la guerra y subraya que la Unión Europea está preparada para ayudar a que este plan tenga éxito. También se ha mostrado optimista Antonio Consta, presidente del Consejo Europeo, que considera este plan como una verdadera oportunidad de paz. A estas voces se han sumado las reacciones de numerosos líderes.

La CE señala que la solución de los dos Estados es la única vía para la paz

Europa y el mundo entero aplaude el plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump. Y lo hace una semana después de la histórica sesión en la ONU de reconocimiento y respaldo al Estado palestino, desafiando a Israel y a Estados Unidos. El presidente de Turquía ha elogiado los esfuerzos y el liderazgo del mandatario estadounidense "para detener el derramamiento de sangre en Gaza y lograr un alto el fuego", ha escrito en sus redes sociales Recep Tayyip Erdoğan. Ahora, Hamás debe aceptarlo y allanar el camino hacia la paz, ha dicho el canciller alemán Friedrich Merz.

El régimen ruso también dice que está esperanzado mientras otros representantes, como la presidenta de la Comisión Europea, o los líderes de Canadá o Australia, recuerdan que la solución de dos Estados, contemplada también en el plan de Trump, es la única vía para construir una paz justa y duradera en una Franja palestina devastada.