MurciaEl presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunido este fin de semana con sus 'barones' en Murcia, ha planteado un visado por puntos para migrantes que prime la entrada de "quien conoce mejor" la cultura española, de "quien tiene mayor capacidad de integración" y de quien quiere trabajar en aquellos sectores en los que hay "falta de mano de obra". Informa en el vídeo Nuria Gutiérrez.

Además, ha defendido que prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se liguen a la "búsqueda activa del empleo". Así se ha pronunciado este domingo en un acto en el Teatro Circo de la capital murciana, rodeado por los mandatarios autonómicos del PP, donde han firmado la llamada 'Declaración de la Región de Murcia' con una serie de compromisos en materia migratoria, de vivienda o de infraestructuras.

Tras asegurar que "incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal", Feijóo ha defendido aplicar en España lo que hacen otros países como Canadá, Australia y Reino Unido: "un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración".

El mandatario del PP ha indicado que ese visado "también computará el compromiso de los países de origen" con la política migratoria en España: "Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados. Y si los países de origen incentivan el desorden, evidentemente no, y no tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden", ha enfatizado.

El líder de la oposición ha criticado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, por "esconderse" y no presentarse a la citación del juez Juan Carlos Peinado en la investigación por malversación. Dicho esto, ha sentenciado: "Sánchez va a acabar mal. No tengo ninguna duda".

"Quien nada tiene que ocultar no se esconde. Quien nada tiene que ocultar no se esconde", ha reiterado, añadiendo que pensaban que el hermano del jefe del Ejecutivo, David Pérez Sánchez-Castejón, era el "único que se ocultaba en La Moncloa" pero "resulta que no".

Feijóo ha aludido a la "desazón" ciudadana por lo que está pasando en España por los "escándalos de corrupción" que rodean al Ejecutivo y al entorno de Sánchez y ha dicho que hoy daba igual no hablar de ello porque habrá "otro escándalo mañana".

"¿Qué más da no hacerlo hoy si va a haber otro escándalo mañana? ¿Qué más da si vivimos en el acuario de los escándalos del señor Sánchez?" Pero claro, si tuviésemos que hablar solo de los escándalos todos los días, a todas horas, hablando de las tramas que no dejan dormir a Sánchez, pero entonces no hablaríamos de los problemas que no dejan dormir a los españoles", ha concluido.