Feijóo reúne a sus 'barones' en Murcia: la inmigración, "asunto principal" en la hoja de ruta del PP

MurciaLa cúpula del PP, con Alberto Núñez Feijóo y sus presidentes autonómicos, se ha reunido este fin de semana en Murcia para trabajar en las líneas estratégicas que marcarán el rumbo de la formación política, es decir, para detallar su hoja de ruta en distintos asuntos. Informa en el vídeo Nuria Gutiérrez.

En la agenda de esta cumbre, el líder de la oposición y sus 'barones' territoriales están trabajando en diversos temas entre los que destaca el reto migratorio, pero también el problema de la vivienda, la defensa del campo o la financiación autonómica.

Feijóo quiere visualizar, rodeado de sus mandatarios autonómicos, que "la alternativa" del PP "está en marcha" y que es "cada vez más grande y más fuerte" frente a un Ejecutivo de Pedro Sánchez que ha "colapsado política, moral y judicialmente", según ha afirmado el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

El plan sobre inmigración, "asunto principal"

El propio Feijóo ha reconocido públicamente que el "asunto principal" de esta cita es "la política migratoria que necesita España hoy". Ahí desgranará los ejes centrales de un plan migratorio en el que lleva trabajando estas semanas la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y "que marcará una política seria, compartida por gobiernos autonómicos, frente a la dejación del sanchismo", según fuentes del PP.

De momento, Feijóo ha avanzado que ese plan se regirá por cinco principios básicos: no hay política más inhumana que la que no existe; derecho a elegir quién entra, cómo y para qué; expulsión de los inmigrantes irregulares que delincan; frenar que los subsidios se conviertan en su "modo de vida"; y apostar por una inmigración que sea, de forma preferente, "culturalmente próxima".

Por otra parte, Miguel Tellado ha dicho este sábado que el ingreso mínimo vital nació para proteger a quienes lo necesitan de verdad, "pero no para convertirse en un efecto llamada y un agravio para las familias que cotizan" a la Seguridad Social.

Tellado considera que la política migratoria es uno de los desafíos más grandes de España en la actualidad y reafirma el compromiso de su partido en "recuperar el orden y la ley, proteger las fronteras, luchar contra las mafias y expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar".

A su juicio, la gestión de la inmigración del Gobierno supone un "agravio" para las familias que cotizan, para los autónomos, para los parados que han contribuido al sistema, "y es injusto para los que siempre han tirado del carro", así como para "los cientos de miles de inmigrantes que se esfuerzan cada día".