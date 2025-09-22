Fiscalía y Abogacía del Estado piden para él tres años y nueve meses de cárcel

Alberto González Amador, pareja de Ayuso, niega mordidas y sociedades pantalla en sus negocios con Quirón

La jueza Carmen Rodríguez Medel asume las peticiones de todas las acusaciones y sentará a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el banquillo de los acusados. Y lo hace por dos delitos contra la Hacienda Pública, dos delitos de falsedad en documento mercantil, un delito contable continuado y un delito de pertenencia a grupo criminal.

La magistrada env�ía al banquillo a González Amador por su presunto fraude fiscal, el mismo que negaba su pareja hace más de un año. La presidenta madrileña defendía a su novio pero en el juzgado eso no cuenta, lo que pesa ahí son las declaraciones de testigos y peritos.

Se le imputa un fraude de 351.000 euros falsificando facturas

El fraude que se le imputa es de 351.000 euros que, según Hacienda, intentó evadir falsificando facturas en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. Fiscalía y Abogacía del Estado piden para él tres años y nueve meses de cárcel. "Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable lo que son los ingresos, no nos resulta lógico que baje la tributación", señala la inspectora en la declaración judicial del 21 de marzo.

La apertura de juicio se dicta poco después de que la jueza rechazara el intento de la defensa del novio de Ayuso de retrasar esta decisión hasta la resolución de los recursos interpuestos contra el procesamiento al no apreciar "causa para ello". Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.

El novio de Ayuso podría librarse del juicio por una orden de la Audiencia Provincial

La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". PSOE y Más Madrid piden cinco años y añaden a la lista de delitos los de falsedad contable y organización criminal porque todo se hizo junto a otras cuatro personas, también procesadas.

Solo una orden de la Audiencia Provincial puede librar al novio de Ayuso de un juicio que llegará después del que tiene el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por una derivada de este caso.