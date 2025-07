Francisco Martín, delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid: “Los vecinos ordinarios de Alcalá de Henares delinquen un 45% más que los inmigrantes de ese centro”

Tras escuchar las denuncias de Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, sobre la situación de miedo que está viviendo la localidad desde la apertura del centro de inmigrantes y sus críticas al gobierno, Francisco Martín, delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para mostrar una realidad muy diferente y denunciar un trato racista de la información ofrecida sobre la violación de una joven de 23.

Nacho Abad ha querido que Francisco Martín escuchara las criticas de la alcaldesa de Alcalá de Henares antes de responder a sus preguntas y Francisco Martín ha comenzado su intervención negando a la edil “Está plagado de falsedades, la delegación de gobierno está presente en todas las Juntas de Seguridad… La señora alcaldesa de Alcalá lleva buscando la criminalidad de los inmigrantes antes de la apertura del centro… ¿Qué es lo que ha pasado? En estos 20 meses en los que está abierto el centro de acogida, los internos han cometido un 45% menos delitos que la población de la localidad. De 10.000 personas que han pasado por el centro han cometido 17 delictivos… ¿Saben cuántos delitos se han cometido en Alcalá? 14.500 para una población de 195.000 personas”.

Francisco Martín: "De 10.000 personas que han pasado por el centro han cometido 17 delictivos"

El delegado del Gobierno asegurar que “Es una gran falacia que llevan promoviendo desde el principio y que únicamente tiene una base racista… A nosotros todas las agresiones sexuales las perseguimos y nos importan por igual…”. Tiene la sensación de que solo les importa esta última agresión sexual porque se ha cometido por una persona de piel negra “Las otras 18 no les han preocupado hasta que se ha producido una por una persona de piel negra”.

Francisco Martín ha ido más allá asegurando que también le parecía un error que los medios, incluido el programa dirigido por Nacho Abad, sirvieran de altavoz a este tipo de actuaciones racistas. Incluso, le ha recordado al presentador de ‘En boca de todos’ que él había dicho frases muy graves sobre el tema “Una pandemia de violaciones o cuántas violaciones tenían que sucederse… Creo que es francamente injusto porque ni a nadie ni a usted ni a la alcaldesa le han preocupado los otras 17 violaciones”.

Nacho Abad se siente atacado: “Me está llamando usted a mí, racista y yo de racista tengo poco”

Nacho Abad se ha sentido atacado y no ha dudado en responder a sus argumentos “Me está llamando usted a mí, racista y yo de racista tengo poco”. El presentador le ha recordado los detalles de la brutal agresión a la joven y el daño irreparable que había sufrido. “Sé lo que le ha pasado a esta mujer y a las 407 mujeres que han sido violada en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2024, pero ¿Cuántas le han preocupado a ustedes?”.

Ante este discurso, Nacho Abad ha querido saber qué vida tenían los inmigrantes dentro del centro ¿Qué plan de vida tienen los inmigrantes? Y le ha emplazado a después de la publicidad para poderse defender de las acusaciones, que el delegado del Gobierno ha querido matizar “He dicho que está siendo altavoz de mensajes racistas, no le ha llamado racista”.

“Usted ha dicho que yo había dicho que yo dije que había una pandemia y no es así… Si hay una pandemia de violaciones, no es lo mismo que decir que hay. Usted ha hecho un bulo”, ha aclarado Nacho Abad tras recordar el vídeo en el que se trataba la información de la violación de la joven en Alcalá de Henares por un integrante del centro de inmigrantes.

“Correcto, le agradezco esa aclaración… No es ningún bulo es que están sirviendo de altavoz para esos mensajes de odio, esos mensajes racistas, que solo dan voz a los delitos cometidos por piel negra y no a todos los delitos cometidos…”, ha respondido Francisco Martín antes de explicar que han creado un grupo de estudio sobre la violencia sexual en al Comunidad de Madrid del que no ha querido formar parte el Partido Popular “pero cuando una de esas violaciones es cometida por una persona de piel negra, se monta ese guirigay…”.

El presentador le ha dicho que le va a mandar un listado de las violaciones que hemos tratado en este programa en lo que llevamos de año y ha comenzado a darle detalles de las últimas noticias sobre violaciones que habían tratado en ‘En boca de todos’.

¿Cuál es la situación de los inmigrantes en el centro?

Respecto al centro de inmigrantes, Nacho Abad ha querido saber si era verdad que habían mentido al Ayuntamiento con el número de inmigrantes que iban a vivir en él y el delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no habían mentido “Es una verdad a medias, le dije que era para 100 y se le ha ido informando de la ampliación… Actualmente tiene capacidad para 1.400 personas, no es verdad que esté saturado… La alcaldesa ha podido visitar el centro en dos ocasiones que lo ha solicitado”.

Francisco Martín ha explicado que los inmigrantes estaban atendidos y formados durante su estancia en el centro “Hay una gestión adecuada de acompañamiento de los inmigrantes… Un curso de adaptación a la realidad española, un curso de idiomas, un seguimiento para gestionar su destino final…”.

La criminalidad de Alcalá de Henares está 9 puntos por debajo de la tasa de la Comunidad de Madrid

Ante la pregunta de Nacho Abad sobre el futuro cierre del centro si se produjera un aumento de la delincuencia en la localidad, Francisco Martín se ha mostrado muy claro “Punto uno, la criminalidad en Alcalá de Henares se ha reducido desde que esté centro está abierto… Los vecinos ordinarios de Alcalá de Henares delinquen un 45% más que los inmigrantes de ese centro” y ha explicado que la criminalidad de Alcalá de Henares está 9 puntos por debajo de la tasa de criminalidad de la Comunidad de Madrid.

Nacho Abad le ha pedido permiso para entrar en el centro para hablar con los chavales y comprobar que realmente se les está formando y le ha preguntado al delegado del Gobierno si tras su intercambio de opiniones le volvería a atender o si no volvería a hablar “Por supuesto, yo a su disposición para cualquier cosa que considere necesaria”.