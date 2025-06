La exconcejal socialista Leire Díez ha asegurado que no trabaja para Ferraz

Nuevos audios de la militante del PSOE: Leire Díez llegaría a ofrecer beneficios judiciales a Alejandro Hamlyn

MadridEl Partido Popular y Guardia Civil pasan a la ofensiva y denuncian a Leire Díez: unos por supuesta organización criminal y los otros por tratar de desprestigiar a la UCO. Las denuncias también señalan al empresario Javier Pérez Dolset o al abogado Jacobo Teijelo. Según informa Carlota Núñez, el Gobierno dice que que el PP está en su derecho de denunciar y tratan de reconducir el debate público usando los datos de paro publicados hoy.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, habla sobre el bulo del que se hicieron eco varios ministros. Ella fue una de las que hablaron de esos mensajes de la Guardia Civil y evita rectificar destacando que "el árbol no tape el bosque" para poner el foco en lo importante, que es "la agresividad que hay en los mensajes privados". Así, señala que esa persona está contratada por la Comunidad de Madrid y le recuerda al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que debería de ser más cauteloso con sus críticas teniendo en cuenta que "tiene fotos con narcotraficantes".

El PP ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si tras sus conversaciones grabadas había una trama para perjudicar a la UCO y para mejorar el futuro judicial de personas relacionadas con el PSOE. La exconcejal socialista Leire Díez ha asegurado que no trabaja para Ferraz y ha dicho que espera con "tranquilidad" el expediente abierto por el PSOE.

Aparece un nuevo audio en medio de la denuncia del PP

Cohecho, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y organización criminal son los delitos que invoca el Partido Popular. La otra denuncia la ha puesto la asociación de oficiales de la Guardia Civil. La ha presentado en los juzgados de Madrid y también va contra el empresario Alejandro Hamlyn.

Todo el mismo día en que ha salido una nueva conversación donde aparece Javier Pérez Dolset explicando a otro empresario que un guardia civil va a denunciar malas prácticas de la UCO para sacar al exministro Ábalos de sus aprietos judiciales. La denuncia de la que habla Pérez Dolset nunca llegó a producirse.

El PP dice que "estamos ante una guerra sucia"

El PP asegura que "estamos ante una guerra sucia del PSOE y sus satélites" contra magistrados, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "A las acciones políticas ya presentadas en los últimos días se suma esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en defensa del interés general y del correcto funcionamiento del sistema democrático, dado que se trata de hechos gravísimos que el PP tiene la obligación de poner en conocimiento de la Justicia", destacan desde Génova.

Los populares sostienen que "solo una investigación exhaustiva" de la Fiscalía Anticorrupción "puede esclarecer los hechos, depurar responsabilidades e iniciar las acciones judiciales que resulten pertinentes para que la impunidad no se produzca".

Dolset sigue negando que trabajase para el PSOE

El empresario Javier Pérez Dolset niega haber trabajado para el PSOE tras conocer la noticia sobre la denuncia del PP: "No soy el fontanero de nadie". "Yo nunca he tenido un jefe, ya lo he dicho muchas veces por ahí. No trabajo para nadie solo trabajo para restituir mi buen nombre, recuperar lo que nos ha ocurrido, y lo hago en coordinación con el resto de las víctimas", recalca.

Dolset asegura que no le preocupa la noticia porque cree que es una continuación del espionaje del excomisario José Manuel Villarejo: "Sus cloacas ya me destrozaron la vida cuando encargaron por escrito al señor Villarejo acabar conmigo en enero de 2013. O sea que estamos en una continuación de eso 12 años después".