La primera intervención de Miguel Ángel Gallardo como diputado en la Asamblea de Extremadura ha sido polémica. Como era de esperar, el Secretario General del PSOE en la Comunidad, investigado por el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha sido acusado por la propia presidenta de fraude de ley, según informa Susana Camacho.

Escoltado por los diputados del PSOE, Gallardo se sienta por vez primera en ese escaño que le convierte en aforado exprés. Saluda a la presidenta María Guardiola y promete el cargo: "Prometo acatar la Constitución española".

“He venido para quedarme, he venido para dar la batalla", asegura Gallardo

Transcurren tres largos segundos hasta que sus compañeros se deciden a aplaudir una vez que promete acatar la Constitución española. Entre medias, los diputados de Vox abandonan momentáneamente la Asamblea Extremeña a modo de protesta. El partido ha presentado una querella por el supuesto delito de cohecho y contra el PSOE. Gallardo ejerce ya de líder de la oposición. “He venido para quedarme, he venido para dar la batalla, he venido sin complejos”, destaca Gallardo.

Saca pecho por haber renunciado a seguir como presidente de la Diputación y como concejal de su pueblo para estar aquí. “He renunciado a dos Gobiernos”, afirma. Palabras que provocan risas. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tira a la yugular: “Gallardo, dígame a qué ha venido a esta Cámara, a qué ha venido, señor Gallardo”. Gallardo abandona la Asamblea de Extremadura ya como aforado o no, eso lo tendrán que decidir los tribunales.

"Hablamos de una ofensiva planificada para destruir", según Gallardo

Miguel Ángel Gallardo ha mandado una carta dirigida a la militancia socialista en la que asegura que su incorporación a la Asamblea de Extremadura responde a una "decisión política firme". "No he venido a defenderme. He venido a defender a Extremadura", señala. Gallardo sostiene que lo ocurrido en las últimas semanas es "una cacería política". "No hablamos de crítica política ni de debate democrático. Hablamos de una ofensiva planificada para destruir", recalca.

Gallardo ha reivindicado la autonomía política del PSOE de Extremadura, asegurando que "este partido tiene su propio pulso y no se deja arrastrar por quienes pretenden dictarle el camino". "Han intentado rompernos. Pero no han podido. No conocen la fuerza de una militancia que no se arrodilla ni se esconde", sentencia. Gallardo concluye su mensaje con un llamamiento a la unidad, la fortaleza y la dignidad del socialismo extremeño: "Hoy, como siempre, seguimos. Por compromiso, por historia y por futuro. Porque Extremadura lo vale. Porque el PSOE no se rinde".