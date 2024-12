Día de Navidad y día de reacciones al tradicional discurso de Felipe VI. Los partidos políticos parece que no se dan por aludidos por el mensaje del rey pidiéndoles menos ruido y más serenidad en el debate público. Según informa Diego Arce en el vídeo, el monarca ha vuelto a hacer un llamamiento al diálogo y el consenso a la clase política española con motivo de su tradicional Mensaje de Navidad, en el que ha advertido de que la contienda política en ocasiones "atronadora" no debe impedir escuchar la "demanda de serenidad" de la ciudadanía. Socialistas y populares valoran su apelación al consenso, Sumar y Podemos lo descalifican por "derechizado" y los independentistas catalanes dicen que no tiene credibilidad por su papel frente al desafío independentista.