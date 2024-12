Risto y Koldo han protagonizado un rifirrafe después de que este no se dejara preguntar por los periodistas

"Me parece una falta de respeto hacia ellos", le ha reprochado el presentador

Risto Mejide, tajante con Koldo García en su entrevista más esperada: "No me hagas la pelota, que no me gusta"

La tarde de este miércoles, Koldo García ha visitado por primera vez un plató de televisión en directo. Ha sido el de 'Todo es mentira' y Risto Mejide ha sido el encargado de entrevistarle. Durante su conversación, ambos han protagonizado un rifirrafe inesperado.

El presentador le anunciaba que dos de los periodistas más reputados de este país y que han seguido su caso, Javier Chicote y Jorge Calabrés, iban a pasarle las preguntas para que él se las lanzara. Koldo se ha negado en rotundo de manera inmediata: "No. Yo he dicho y he mantenido que la persona que va a hablar conmigo eres tú".

"Yo he venido aquí porque es la última vez que voy a aparecer en cualquier medio de comunicación. Accedo a que me preguntes lo que tú creas conveniente, pero lo he dicho desde el principio, no me va a preguntar nadie más. Espero que me entiendas. No me pregunta nadie", ha explicado.

Risto, a Koldo: "¿Pero de qué tienes miedo?"

Risto le ha preguntado entonces el motivo: "Yo me comprometí contigo. Yo dije que no iba a aparecer en ningún medio más. He discutido con mi entorno más cercano porque ya no me quieren ver en ningún sitio", ha continuado. El presentador le ha insistido: "¿Pero de qué tienes miedo? Son periodistas".

"Ayer atendí a 58 periodistas. Hice 12 entrevistas. He cumplido con todo el mundo. He intentado dar mi opinión a todo el mundo. Cada vez que hablo lo graban y luego ponen una versión un poco variada", ha respondido el invitado.

"En este sofá nadie ha puesto en duda la presunción de inocencia. Lo que no entiendo es que tengas los arrestos de venir aquí en directo sin poder editar todo esto, que está saliendo íntegro, y que haya dos personas aquí, que ninguna de ellas dos te ha manipulado nada, porque son dos periodistas de investigación, de los mejores que hay en el país, y que no quieras que intervengan, me parece una falta de respeto hacia ellos".