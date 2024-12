El presentador se ha mostrado implacable en su entrevista en 'Todo es mentira', con algún cara a cara que otro

Koldo García ha estado presente en 'Todo es mentira' este miércoles -cumpliendo así su promesa- y se ha sentado en el 'chester' de Risto para enfrentarse a las preguntas más incómodas y esperadas por todos por parte del presentador. El exasesor de José Luis Ábalos ha reaccionado a que el juez vea indicios de cuatro delitos tras su declaración ante el Tribunal Supremo y también ha recordado el momento de su detención. Risto Mejide se ha mostrado en todo momento tajante, poniéndole en más de una ocasión en serios apuros a Koldo García dada la importancia del asunto.

Hay un tema que, a pesar de no constituir ningún indicio de delito en sí misma, levanta sospechas en un país marcado por enormes casos de corrupción: ¿por qué guardaba 24.000 euros en efectivo en su casa? Koldo García ha afirmado que ese dinero estaba en su casa, pero su entorno familiar "había apartado 10.000 euros", el cual no tenía ningún conocimiento de ello.

"Vengo de un entorno familiar bastante humilde. Mis padres, el poco dinero que tenían, lo guardaban en casa. Yo he cobrado un dinero, lo pude haber sacado y haber dejado a cualquier persona", cuenta Koldo en 'TEM'. "Ese dinero lo había dejado, lo había prestado a amigos. Quería iniciar ciertos proyectos y al cabo de un tiempo, me lo devuelven", añade el exasesor de Ábalos. A Risto Mejide le extrañaba el hecho de hacer un préstamo y no documentarlo; y Koldo apuntaba que eso no lo hizo y que cometió un error al no hacerlo.

La pregunta de Koldo a Risto Mejide

De hecho, este último le lanzaba una pregunta: "¿Tú nunca has prestado nunca a un amigo?". "Jamás. Que no esté documentado, jamás. ¿Sabes por qué? Porque no se puede hacer", señalaba un tajante Risto Mejide. El presentador se mostraba también extrañado por las cantidades que maneja con el sueldo que tenía: "Tienes un patrimonio de un millón y medio...". Koldo interrumpía a Risto negándole que tuviera ese patrimonio y el presentador saltaba: "Me voy a creer a la Guardia Civil, hasta que no demuestres lo contrario. En ese momento, cuando demuestres lo contrario, te daré la razón".

Risto, tajante con Koldo García

Por último, Risto le preguntaba a Koldo en qué no miente Aldama en su declaración: "Habló conmigo y me pidió una reunión. También me pidió el protocolo para hacer ciertos procedimientos". Mejide le preguntaba si conseguía información privilegiada con respecto a otras licitaciones. "No", contestaba rotundamente Koldo.

"Tranquilo, que no habrá ninguna prueba", añadía este. "No, si yo estoy tranquilo. ¡El que tienes que estar tranquilo eres tú!". Además, le preguntaba al presentador si le veía nervioso y Risto confesaba que en ese momento no, pero que al principio sí le había notado nervioso: "Ahora menos, cuando hemos empezado, un poco".