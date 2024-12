"La declaración de Koldo ha sido muy buena para Ábalos y mala, o muy mala para Aldama", comenzaba el jefe de investigación del periódico 'ABC'. De hecho, Chicote aseguró que el pasado sábado escribió un análisis y parece que se cumplió algunas cosas de lo que publicó: "Ha pasado un poco lo que anoté. Refrenda la versión de Ábalos. Conté que Ábalos no tiene contacto con el gobierno, pero sí que tenía contacto con Koldo. Cuando estalló la causa, el propio Ábalos, como precaución, prefirió no estar en contacto con Koldo. Pero llegó un punto en el que Ábalos ya le da igual y, cuando es señalado su hijo, ya empezó a contactar con Koldo. Esto me hizo sospechar que la declaración de Koldo le iba a beneficiar".