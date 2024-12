" Yo he compartido las imágenes de la detención de la Guardia Civil en mi casa ", ha confesado en el chéster. Afirma al mismo tiempo que ha pedido "consejo" a "algunas personas" para publicarlas. "Me ha costado diez meses, un tiempo razonable para intentar hacer lo correcto ", puntualiza.

"Esta misma mañana lo he hablado con mis abogados porque yo creo que igual habría que mirarlo , porque si tú vas con un arma reglamentaria y el dedo en el disparador, se pueden producir ciertos inconvenientes que pueden provocar un altercado que no lo desea nadie, más aún cuando hay una persona que se mueve rápido gritando ", añade.

Así, el que fue asesor de Ábalos cuando este era ministro de Transportes ha dicho que su detención debería haberse producido de otra manera. "Yo no soy nadie para decirle a la Guardia Civil cómo lo tiene que hacer. Pero si les estoy ofreciendo las llaves y les estoy diciendo que me pongo a su entera disposición a lo que me manden, con esperar a que salga a la puerta y que me recojan a mí solo hubiera sido más correcto. Eso se podría haber hecho", lamenta.