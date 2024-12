El alcalde de Ourense, en pie de guerra contra la prensa: "Manipulan todo lo que digo"

El edil elimina la ruedas de prensa porque "la verdad no precisa de intermediarios"

Desde un taxi, Gonzalo Pérez Jácome, hacía frente a sus duras declaraciones contra la prensa

Ana Terradillos defiende a la prensa ante las acusaciones del alcalde de Orense: "Espero que cambie de opinión"

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, ha declarado la guerra a la prensa, dice que no va a hacer ruedas de prensa, que todos los periodistas manipulan la información. El edil entraba en 'En boca de todos' para explicar los motivos por los que ha tomado esta drástica decisión.

El político ha señalado, que no quiere periodistas porque según él, adulteran la realidad por lo que a partir de ahora solo mandará vídeos, una información en bruto para sus ciudadanos: "No necesito a la prensa para que me lo filtren".

Gonzalo Pérez Jácome: "La prensa local de Ourense está comprada al 100%"

Desde un taxi, Gonzalo Pérez Jácome, hacía frente a sus duras declaraciones contra la prensa. Nacho Abad le preguntaba, si él cree que la verdadera democracia es que los periodistas no hagan preguntas, y el edil respondía: "No es así, lo que quise decir es que la prensa local de Ourense 100% está comprada y manipulan todas las respuestas que digo y por eso no les voy a contestar a nada, si no sería masoquista".

Sobre quién dirige estos medios de Ourense manipulados, el alcalde señala a los poderes políticos: "Los medios locales de Ourense no son rentables y dependen de las administraciones públicas. Cuando yo llegué al poder, me ofrecieron pagar medio millón de euros a los periódicos actuales por dar un buen trato de favor, yo me negué y ahí empezó la guerra".