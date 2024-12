Los hechos se remontan al año 2021 cuando Leguina llegó a decir de Gabilondo que "como candidato de Sánchez no daban ganas de votarle y que Ayuso era la opción menos mala". Estas palabras, entre otras cosas, hizo que el PSOE suspendiera su militancia y Leguina decidió demandar al partido porque consideraba que se vulneraba su derecho de militancia.

"Voy a recurrir y vamos a ir hasta el final, aunque sé que la tradición judicial en España es no meterse en asuntos internos de los partidos", comenzaba señalando el propio Joaquín Leguina.

Así mismo, el expresidente de la Comunidad de Madrid señalaba, que el PSOE no pasa por su mejor momento: "El número de diputados que no ha trabajado nunca fuera del partido es enorme, en fin, no pasamos por las mejores épocas".