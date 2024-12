El encontronazo entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo: "Tápate la boca para no decir mentiras"

Después de las declaraciones de Naranjo, la periodista Rebeca Marín salía en defensa del Fiscal General y señalaba que aún no está demostrada su implicación: "No está comprobado que haya sido el Fiscal el que haya filtrado el famoso correo de la pareja de Ayuso. Naranjo dejemos de engañar a la audiencia" .

El periodista respondía al 'ataque' de Rebeca Marín y afirmaba: "Me tapo si queréis los ojos para repetir lo que decís, pero no es verdad". En ese momento, Sarah Santaolalla añadía al comentario de Antonio Naranjo: "Tápate la boca para no decir mentiras". Después de estas acusaciones a Antonio Naranjo de mentir, el periodista estallaba: "Me han dicho las dos que miento y a mí nadie me dice que miento".