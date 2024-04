Juan Pedro Valentín, director de Noticias Cuatro, analiza las opciones de Pedro Sánchez: "La dimisión para el PSOE sería dramática"

La carta de Pedro Sánchez se suma a la lista de decisiones arriesgadas que ha tomado durante su carrera política

Si el presidente se somete a una moción de confianza es probable que los grupos le den su apoyo

El análisis de Juan Pedro Valentín de la carta de Pedro Sánchez: el giro de guion en la agenda política

Tras la publicación de la carta de Pedro Sánchez en la que informa a la ciudadanía de que se toma un tiempo para meditar si continúa siendo presidente del Gobierno, se abre un escenario de incertidumbre. Esta decisión ha dejado descolocado incluso al entorno más cercano de Sánchez que intenta convencerle para que continúe. Para la oposición es solo una forma de hacerse la víctima. Mientras el país se mantiene expectante ante lo que suceda en próximo lunes. Juan Pedro Valentín, director de Noticias Cuatro, nos explica los posibles escenarios a partir de ahora.

Durante toda la trayectoria de Pedro Sánchez hemos visto como ha ido tomando decisiones arriesgadas e inesperadas que, generalmente le han salido bien. Según nos explica Juan Pedro Valentín, la publicación de la carta se suma a la lista de decisiones arriesgadas del presidente del Gobierno, “porque ahora mismo todo el mundo está descolocado y lo que sabemos es que Sánchez muestra la debilidad que nunca ha mostrado, es decir, está afectado en lo personal y su decisión no sigue los cánones que ya conocíamos". "A veces en política", continúa Juan Pedro Valentín, "la cuestión no es tanto cómo es la realidad, si no cómo se percibe la realidad por parte de los demás. La realidad que ahora percibe el partido socialista y sus apoyos es que Pedro Sánchez es una persona acosada por periodistas, por políticos y por jueces que van a hacer todo lo posible por desbancarle del poder a costa de lo que sea. La otra percepción, la que muestra el PP, es que Pedro Sánchez es una persona que no aguanta el ejercicio democrático de los periodistas, de los políticos y de los jueces y que está intentando victimizarse para protegerse".

"Si Pedro Sánchez dimite el PSOE no tiene un plan B"

Desde el PSOE viven esta situación con máxima incertidumbre y preocupación. Entre las opciones que se manejan dentro del partido está la dimisión, lo que según Juan Pedro Valentín, "sería dramático, ya que no existe un líder alternativo, no existe un plan B, no estaba preparado. Todo esto en medio de unas elecciones a la Generalitat de Cataluña".

La cuestión mejor para el PSOE, según el director de Noticias Cuatro es que Sánchez siga, "aquí no ha pasado nada, me rearmo y continúo". Aunque, el presidente sufriría "un cierto desgaste porque montar todo esto para que luego no pase nada probablemente arrastrará desgaste".

La opción intermedia que se abre camino es la moción de confianza, "no tengo muy claro si seguir o no pero si me da la confianza el parlamento tengo un nuevo impulso".