Ucrania, Rusia, Ormuz, Mar Rojo: los enfrentamientos disparan los precios energéticos

Cristina Montalvo 22 SEP 2026 - 16:21h.

Las refinerías dañadas en Rusia, Oriente Medio y las posibles salidas Ormuz -y ahora también el Mar Rojo- bloqueadas, restan millones de barriles de producción.

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Las últimas ofensivas ucranianas se han dirigido contra refinerías y agravan la crisis de carburantes que se está intensificando en Europa. Rusia era uno de los principales productores de refino del mundo, pero su capacidad de producción se ha reducido más de un 40% por los ataques de Ucrania.

Por otro lado tenemos tenemos refinerías dañadas en Oriente Medio y las posibles salidas Ormuz -y ahora también el Mar rojo- bloqueadas- todo ello ha restado millones de barriles diarios de productos refinados a la economía mundial.

El mayor productor, Estados Unidos, tiene a sus refinerias trabajando al 98% de su capacidad. Algunas ya cambiando su producción habitual de gasolina a diésel para aprovechar su rentabilidad, porque es lo que más ha subido, duplicando su precio en un año.

En los últimos días se han registrado en Francia, donde una de cada seis gasolineras se ha quedado sin diésel o sin gasolina, sobre todo por las compras masivas de los conductores ante el miedo a que los precios, elevadísimos, sigan y sigan subiendo. Macron ha pedido a Bruselas que flexibilice las normas para poder aumentar la produccion de carburantes. Otros gobiernos europeos están limitando las ventas y aumentando las ayudas a los consumidores.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha estado hasta hace unos minutos con los representantes del sector agrario, que ya ha anunciado movilzaciones, para ver que medidas quedan a partir de octubre. La industria ya ha dicho que con estos precios energéticos van a tener que reducir su producción y es que hoy el precio medio del diesel y la gasolina roza los dos euros por litro a pesar de las rebajas fiscales que aun tienen.