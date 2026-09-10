Las cifras de la F1 en Madrid

Beatriz Benayas 10 SEP 2026 - 21:41h.

La F1 en Madrid va a dejar un impacto de más de 460 millones de euros en la ciudad y a generar más de 8.800 empleos, según un informe de PwC.

Hoteles, comercios y restaurantes están preparados porque la competición va a traer 350.000 personas a la ciudad.

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Es la previa de un fin de semana de Fórmula 1 que va a dejar un gran impacto económico en Madrid. Hoteles, comercios y restaurantes están preparados porque la competición va a traer 350.000 personas a la ciudad. Las entradas ya están agotadas y toda esa marea de gente va a dejar un impacto de más de 460 millones de euros en la ciudad y a generar más de 8.800 empleos, según un informe de PwC.

Los empresarios ven la Fórmula 1 como un gran escaparate de Madrid al mundo. Estos días van a venir 80.000 personas de otras comunidades y 45.000 extranjeros. Las aerolíneas ya han detectado un repunte de las reservas de avión de británicos y coreanos de más del 45% respecto al año pasado y de 32% en el caso de los franceses.

Las habitaciones de hotel se han disparado casi un 70% hasta los 485 euros por noche de media y solo los restaurantes se van a llevar una cuarta parte del impacto global.