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Las cifras de la F1 en Madrid

Las cifras de la F1 en Madrid
Las cifras de la F1 en Madrid. Cuatro

  • La F1 en Madrid va a dejar un impacto de más de 460 millones de euros en la ciudad y a generar más de 8.800 empleos, según un informe de PwC.

  • Hoteles, comercios y restaurantes están preparados porque la competición va a traer 350.000 personas a la ciudad.

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Es la previa de un fin de semana de Fórmula 1 que va a dejar un gran impacto económico en Madrid. Hoteles, comercios y restaurantes están preparados porque la competición va a traer 350.000 personas a la ciudad. Las entradas ya están agotadas y toda esa marea de gente va a dejar un impacto de más de 460 millones de euros en la ciudad y a generar más de 8.800 empleos, según un informe de PwC.

Los empresarios ven la Fórmula 1 como un gran escaparate de Madrid al mundo. Estos días van a venir 80.000 personas de otras comunidades y 45.000 extranjeros. Las aerolíneas ya han detectado un repunte de las reservas de avión de británicos y coreanos de más del 45% respecto al año pasado y de 32% en el caso de los franceses.

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Las habitaciones de hotel se han disparado casi un 70% hasta los 485 euros por noche de media y solo los restaurantes se van a llevar una cuarta parte del impacto global.

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