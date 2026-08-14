Giro total del Gobierno en cuanto a las nucleares: la central de Almaraz seguirá activa hasta 2030

Cristina Montalvo 14 AGO 2026 - 15:20h.

El Gobierno ha aprobado la ampliación de su vida útil por la crisis energética.

La ola de la calor hace subir el precio de la luz

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La central nuclear de Almaraz podrá seguir operando hasta el año 2030. El Gobierno ha aprobado la ampliación de su vida útil por la crisis energética.

Las tres eléctricas propietarias de la central extremeña habian pedido una solicitud formal para alargar su funcionamiento. El primer reactor tenía fecha de apagado para noviembre del proximo año y el segundo en octubre del 2028.

El Consejo de Seguridad Nuclear dio el visto bueno y el Gobierno ha publicado hoy en el BOE la aprobación de la prórroga. La justifica por la situación energética internacional derivada de la guerra en Oriente Medio, para proteger de la volatilidad de los precios.

Ahora mismo el gas está en máximos en años. Además dice quie cumple todas las condiciones que se habían fijado: la de la seguridad técnica,, del suministro y que no tendrá costes para los consumidores.

El Ejecutivo insiste en que esta es una decisión acotada a Almaraz y a este momento, aunque supone un cambio significativo en el calendario de cierres pactado con las operadoras y que prevé el fin de la nuclear en España en el año 2035. Este objetivo se mantiene y se asegura que la prórroga de Almaraz es compatible con que se se siga impulsando el desarrollo de las renovables. Las nucleares aportan ahora el 20% de la electricidad que consumimos. La de Almaraz, representa el 7%.

El PP Extremeño que había liderado las protestas contra el cierre lo considera una victoria, el nacional, con Feijóo a la cabeza ya ha dicho que si gobierna extenderá aun más esos plazos. En el propio gobierno, Sumar rechaza la prórroga de Almaraz y dice que va contra los acuerdos de coalición. Durísimas críticas de los grupos ecologistas, mientras los municipios catalanes que acogen nuclares, Ascó y Vandellós, ya han dicho que esperan que esto tenga un efecto dominó contra los cierres.