La locura por las camisetas blancas de España, hasta 150 euros, dispara el fraude y la venta online

Lidia Camón Sandra Mir 24 JUN 2026 - 16:34h.

España va a estrenar en el Mundial la famosa camiseta blanca, en el próximo partido, es la más cara, cuesta unos 150 euros

Adidas paga a la Real Federación Española de Fútbol 30 millones de euros anuales por patrocinar a la Selección Española.

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España va a estrenar en el Mundial la famosa camiseta blanca, en el próximo partido. Es la más cara, cuesta unos 150 euros, y arrasa en las tiendas. La más barata, de entretenamiento, cuesta 45 euros. Uno de los temas sin duda de este campeonato es el altísimo precio de las camisetas de las selecciones. Ninguna baja de los 100 euros y eso dispara la venta de falsificaciones, pero, ¿por qué cuestan tanto las originales?

La básica de la selección española cuesta 100 euros, si desglosamos esos 100 euros: 11,30 € corresponden a la fabricación, 15,95 a los impuestos., 2,90 para publicidad, Adidas, que es la marca, se lleva casi 20 euros de esos 100 (19,95). Y quien se lleva la mayoría del beneficio es el comercio que la vende, 40 euros, el 40% del precio de la camiseta.

Al margen, Adidas paga a la Real Federación Española de Fútbol 30 millones de euros anuales por patrocinar a la Selección Española. La favotira es la de Lamine Yamal.

La más vendida de todas es la de la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo: 1.400.000 de euros.

Si no quedan o tenemos el bolsillo vacío. La siguiente parada es el mercado falso. De hecho, la policía nacional es una macro operación internacional. Retiró 66.000 camisetas falsificadas. Su valor de venta era de 7 millones de euros y se habrían venido porque todos quieren llevar sus colores. Es una fiebre que no tiene freno.