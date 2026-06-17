Garamendi ha insistido en que la realidad es que cada día faltan a trabajar 1,4 millones de personas por incapacidad temporal (IT) no derivada de un accidente laboral,

España tiene una de las tasas más elevadas de absentismo laboral por enfermedad de toda Europa

Compartir







El aumento exponencial de las bajas laborales de los últimos años es la gran preocupación de los empresarios. Con ello como tema central la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), presidida por Antonio Garamendi, ha reclamado que sea la Seguridad Social la que costee las bajas médicas desde el primer día.

Actualmente, los primeros 15 días, o a partir del cuarto si no se incluye en el convenio, corren a cargo de la empresa. Esos son unos 17.000 millones aproximadamente, porque además, la mayor parte de las bajas tienen menos de esa duración. Al respecto, Garamendi propone que esos costes por las enfermedades comunes los cubra íntegramente el sistema público, como ocurre ya con las bajas por enfermedad profesional. Y más allá, quiere que pague también el coste de los contratos para remplazar a esos trabajadores. Eso implicaría más que duplicar la factura de 16.000 millones por bajas que abona actualmente el Estado y que supone la mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

La exigencia de la CEOE para que la Seguridad Social costee las bajas médicas desde el primer día

Defendiendo su posición, y en lo que por otra parte es también una reivindicación antigua, Garamendi afirma que esto sería una solución temporal hasta que se pongan en marcha medidas para frenar el incremento del absentismo. Medidas como que haya más médicos, más inspectores, mayor colaboración de las mutuas y que el sistema público pague también las bajas reincidentes...

Al respecto, Garamendi ha insistido en que la realidad es que cada día faltan a trabajar 1,4 millones de personas por incapacidad temporal (IT) no derivada de un accidente laboral, un problema que cuesta unos 33.000 millones de euros anuales, de los que las empresas asumen 17.000 millones y el Estado, el resto.

PUEDE INTERESARTE El Papa León XIV apuesta por el diálogo social en el trabajo y ver al empleado de forma digna

"Nosotros pagamos la baja del día cuarto al 14 y a partir del año también", ha expuesto el presidente de la CEOE, insistiendo en que la Seguridad Social asuma también el pago de las bajas a partir del cuarto día.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Faltan médicos. Hay que retribuir mejor a los médicos. Soy el presidente de la patronal, pero estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle. Necesitamos que la gente tenga la capacidad sanitaria para que se cuide. Lo que hace falta es que haya un sistema robusto, sanitario, para que esto funcione", ha subrayado

¿Por qué está aumentando tanto el absentismo?

Respecto al aumento del absentismo, la patronal lo relaciona con esas carencias del sistema sanitario y con la falta de controles. Los sindicatos, por su parte, lo achacan al ciclo económico, el envejecimiento de la población, cronificación de enfermedades, y también a efectos de la pandemia.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Con ello en el centro del debate, este asunto es clave en la negociación que ambas partes tienen entre manos para cerrar el nuevo Acuerdo de Empleo y Negociación Colectiva, que es el marco de los convenios para los próximos años.