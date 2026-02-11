Cristina Montalvo 11 FEB 2026 - 16:50h.

En España tenemos una de las tasas más elevadas de absentismo laboral por enfermedad de toda Europa y las bajas no dejan de aumentar. Un nuevo informe, de la patronal catalana Pimec, pone números hoy a esta tendencia. El absentismo laboral por enfermedad se ha más que duplicado en poco más de una década.

Da igual que miremos las tasas de incidencia, los millones de procesos cada año o los casos que se inician cada mes, que la evolución está disparada. Un dato lo refleja: 290.000 en 2013, por encima de los 740.000 el año pasado.

Este aumento puede tener diferentes causas. Una puede ser el ciclo económico. cuando la economía crece, las bajas también lo hacen. También ha crecido mucho el número de afiliados, a más ocupados, más bajas. La población envejece, cada vez hay más trabajadores de más de 55 años, que son los que tienen unas bajas más largas. Y un dato que destaca entre todos: El enorme aumento de las bajas por enfermedad mental. Es de lejos lo que más está aumentando y lo que tiene unos procesos más largos, de casi 100 días.

El coste de estas bajas ascendió a 16.500 millones a la Seguridad Social en 2024, pero si se suman los costes directos e indirectos que tienen que asumir las empresas, por lo que dejan de producir por sustituir a estos trabajdores, los informes lo situan por encima de los 160.000 millones. Por eso las patronales piden reforzar la sanidad pública, dar más peso y poder a las mutuas en el gestión y supervisión de los procesos y avanzar en esas incorporaciones graduales de los trabajadores que ya anunció el Gobierno.