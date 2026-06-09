Los jóvenes andaluces siguen viendo en la función pública una de las salidas laborales más atractivas.

El informe detecta también un aumento sostenido de la vocación emprendedora.

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Los jóvenes andaluces siguen viendo en la función pública una de las salidas laborales más atractivas, aunque cada vez son más los que aspiran a crear su propia empresa. Así lo refleja el Informe E-2026 sobre empleabilidad y mercado de trabajo elaborado por la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, según el cual uno de cada tres estudiantes quiere emprender en el futuro, mientras que la opción de ser funcionario continúa siendo la preferida para el 43,4% del alumnado. El estudio se ha realizado entre 3.197 estudiantes de entre 15 y 18 años de centros educativos de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.

La estabilidad laboral continúa siendo uno de los factores más valorados por las nuevas generaciones. El 43,4% de los estudiantes encuestados afirma que le gustaría trabajar como funcionario en una administración pública, frente al 23,3% que preferiría desarrollar su carrera profesional en una empresa privada.

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Uno de los aspectos más llamativos del estudio es el cambio de prioridades laborales entre los estudiantes. Preguntados por qué valorarían más al incorporarse a una empresa, el 45,4% señala la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar, mientras que el 34,2% sitúa en primer lugar el salario. El buen ambiente de trabajo ocupa la tercera posición con un 17%. La flexibilidad horaria y presencial es el aspecto más valorado por los jóvenes en las empresas. Ramón Bullón, de la Cámara de Comercio de Sevilla, destaca que "el bienestar emocional, la conciliación personal son los principales factores por encima de los salariales".

El 87% del alumnado encuestado espera ganar una cantidad por encima de los 1.500 euros, cuando la media del sueldo bruto para los jóvenes menores de 25 años en Andalucía es de 1.148 euros mensuales según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aumenta también la vocación emprendedora

El informe detecta también un aumento sostenido de la vocación emprendedora. El 33,2% de los jóvenes asegura que le gustaría crear su propio negocio, una cifra que ha crecido cinco puntos en los últimos tres años, según destacó durante la presentación del informe el director de Innovación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Sevilla, Ramón Bullón.

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El 45,5% del alumnado afirma tener una idea de negocio o contempla emprender una vez concluida su formación. De ellos, un 10,9% asegura que le gustaría poner en marcha su proyecto incluso antes de terminar sus estudios universitarios o de Formación Profesional.

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La sanidad y la educación encabezan el ranking de campos profesionales preferidos para desarrollarse en un futuro donde se concentran el 60% del alumnado. Les siguen gestión y organización de empresas (18%), tecnología e informática (17%) y defensa (14%). De hecho, esta última vía es considerada como "interesante" por el 65% de la muestra. Además, una gran mayoría (82%) opina que manejar herramientas de IA puede ser un factor determinante en un puesto laboral.