Preservativos gratis para jóvenes entre 16 y 22 años en farmacias tras la subida de enfermedades sexuales

Beatriz Benayas Montse Ávila 08 JUN 2026 - 21:06h.

Esta medida, anunciada ya en 2024, buscar frenar el crecimiento de las infecciones de transmisión sexual se hará efectiva en 2027.

La evolución de casos de clamidia, gonorrea y sífilis en nuestro país desde el año 2000 se han disparado con fuerza

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Sanidad va a repartir gratis preservativos entre los jóvenes a través de las farmacias. Quiere promover la protección durante el sexo ante el aumento de infecciones de transmisión sexual. A partir del año que viene, habrá preservativos gratuitos para los adolescentes y jóvenes de 16 a 22 años en las farmacias. Podrán recogerse con la tarjeta sanitaria.

También se van a facilitar kits de auto-toma de muestras para poder hacerse las pruebas de ITS sin tener que pedírselo a un médico. Todo porque está cayendo el uso del preservativo y repuntando la cantidad de infecciones. En 2024 se registraron más de 93.000 casos de las cuatro ITS principales sometidas a vigilancia: gonorrea (37.257), clamidia (41.918), sífilis (11.930) y linfogranuloma venéreo (1.996), según datos del Informe de Vigilancia Epidemiológica 2024.

La evolución de casos de clamidia, gonorrea y sífilis en nuestro país desde el año 2000 se han disparado con fuerza y más desde la pandemia, un 20% más de clamidia y sífilis, y un 28 por ciento más de gonorrea. Los jóvenes creen que es una buena idea porque el precio es una de las razones por las que no los usan. Sanidad destinará más de 9 millones de euros. La meta de estas acciones es impulsar la eliminación del VIH y las ITS como problema de salud pública para el año 2030.